Plus de déchets vert et du paillage à volonté avec le broyeur de végétaux électrique Einhell (159,95 €)

Disposer d’un beau jardin, dans lequel de nombreux arbres se plaisent, c’est aussi en subir les inconvénients. En effet, les arbres poussent chaque année, et il faut, par conséquent, les tailler fréquemment pour éviter d’être envahi. Pour ma part, j’ai autour de ma clôture une quarantaine de thuyas qui ont vingt ans, et que j’avais choisi à « croissance rapide ». Quelle erreur ! Chaque année, je me retrouve avec une haie monstrueuse à tailler, et par ailleurs avec des déchets à évacuer. Cette année, je me suis équipé avec le broyeur de végétaux électrique Einhell pour plusieurs raisons : fabriquer du paillis et me faciliter la tâche quant à l’évacuation du reste des déchets. Si vous aussi, vous voulez profiter d’un broyeur performant, mais accessible, le broyeur à végétaux Einhell est actuellement en promotion au prix de 159,95 €* au lieu de 179,95 € (- 11 %). Je vous le présente immédiatement.

Présentation du broyeur de végétaux Einhell

À la réception du colis, livré le lendemain de ma commande, j’ai pu constater un emballage solide et protecteur. Nous aimons beaucoup la marque Einhell, une marque sûre qui propose des outils robustes. Le broyeur à végétaux est compact et peut être installé au plus près des arbres à tailles. Avec un poids de seulement 13 kilos, je l’installe près de l’arbre que je taille, évitant les allers-retours incessants. Il est électrique, mais nécessitera une grande rallonge si vous décidez d’opter pour la même solution que la mienne ! En termes de broyage, il est capable grâce à son puissant moteur de 2 500 W de broyer tout ce qui se présente sur ses lames. L’entrée est de 40 mm, ce qui est largement suffisant pour des tailles de haies. Les gros rondins, eux, sont évacués vers la déchetterie. L’entrée du broyeur est parfaitement calibrée, mais si je peux vous prodiguer un conseil, si vous devez forcer sur la branche, ne la broyez pas, elle doit rentrer sans effort. Au mieux, le broyeur va se bloquer, au pire, vous pourriez l’endommager.

Un broyeur totalement sécurisé

Bien entendu, l’idée est de broyer des branches, sans y mettre les mains, lorsqu’il est en fonctionnement ! D’ailleurs, il est fourni avec un poussoir pour les branchages, un outil que je vous recommande vivement d’utiliser à chaque remplissage ! Néanmoins, de temps en temps, le broyeur se bloque, et il faut le nettoyer. Pour cette manœuvre délicate, l’entonnoir dispose d’un loquet de sécurité à rabattre pour l’entretien. De plus, en cas de surchauffe, ce qui peut arriver lorsque l’on doit broyer beaucoup de matière, il disjoncte pour se protéger. Dans ce cas, il faudra patienter de 30 à 60 minutes, pour reprendre le broyage.

Ma petite astuce pratique

Quand je taille mes haies, les déchets verts s’amoncellent très vite et sont présents en grand nombre. Pour éviter de transporter et de soulever le bac de 50 litres toutes les 10 minutes, j’ai trouvé une petite astuce gain de temps. Et, moins d’efforts physiques aussi La partie que j’utiliserai pour le paillis, efficace contre les limaces, selon le site evodia, est placée avec le bac dans une brouette. Mais, pour la partie qui sera évacuée en déchetterie, ou par le bac à végétaux, j’enlève le bac, et installe directement le broyeur dans la remorque ou sur le bac marron grâce à deux petits bastaings.

Le seul bémol : un escabeau pour broyer les déchets verts, mais cela reste beaucoup moins fatigant que de porter, puis de déverser le bac de récupération. Je vous rappelle son prix qui est actuellement de 159,95 €* au lieu de 179,95 € sur Amazon. L’automne arrive, les feuilles vont tomber, c’est maintenant qu’il faut vous équiper ! Cet article a-t-il retenu votre attention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

