Préparez votre chauffage pour l’hiver avec l’aspirateur à cendres Einhell (1200 W) actuellement en promotion

Les poêles à bois et à granulés vont bientôt reprendre du service, si ce n’est pas déjà fait, au regard du froid soudain qui envahit la France. Certes, les températures sont redevenues saisonnières, mais il faut reconnaître que nous n’en n’avions plus l’habitude. Votre poêle à bois ou à granulés va logiquement produire des cendres en brûlant les combustibles. Ces cendres, il faut absolument les aspirer régulièrement pour conserver une combustion optimale et éviter l’encrassement de votre installation. Nous vous proposons de découvrir l’aspirateur à cendres Einhell TC-AV 1718 D, un petit aspirateur actuellement en promotion sur Amazon au prix de 58,95 € au lieu de 64,95 €, soit une réduction de 9 %. Un petit investissement pour un bien meilleur rendement. Découverte.

Présentation de l’aspirateur à cendres Einhell TC-AV 1718 D

L’aspirateur à cendres Einhell TC-AV 1718 D est une solution puissante pour l’entretien de votre poêle ou cheminée. Avec une performance d’aspiration de 170 mbar, ce modèle robuste dispose d’une cuve en fer-blanc de 18 l avec des clips de fermeture rapide, assurant une solidité et une durabilité exceptionnelles. La capacité généreuse de 18 l permet une utilisation prolongée sans nécessité de vidange fréquente. Livré avec un ensemble complet de composants, dont un tube d’aspiration en aluminium, un tuyau flexible PVC d’1 mètre et divers filtres, dont un préfiltre pour les poussières fines. Conçu avec un raccord de soufflage, cet aspirateur permet d’éliminer les résidus dans les zones difficiles d’accès des poêles et des cheminées. Le préfiltre prévient le colmatage du filtre à plis, même en cas d’utilisation intensive. De plus, la cuve se vide facilement grâce à son couvercle à clips de fixation rapide.

Pourquoi est-il conseillé d’utiliser un aspirateur à cendres ?

Si vous possédez un poêle ou une cheminée, vous devez absolument le maintenir propre en éliminant très régulièrement les résidus de cendre. Dans un poêle à bois ou à granulés, le tapis de cendres, qui se forme dans le foyer, diminue vos capacités de combustion et rend l’allumage plus difficile. De plus, les cendres sont des particules allergisantes pour certaines personnes, les retirer est donc essentiel pour réduire les allergènes potentiels et les odeurs de fumée ou de brûlé.

L’aspirateur à cendres s’avère être l’outil idéal pour un nettoyage rapide et efficace de l’intérieur de votre appareil de chauffage. Il est impératif d’utiliser spécifiquement un aspirateur à cendres, plutôt qu’un aspirateur ménager classique, par souci de sécurité. En effet, ce dernier n’est pas conçu pour absorber les fines particules de cendres, contrairement aux moteurs spécialisés des aspirateurs à cendres.

Comment sont conçus les aspirateurs à cendres ?

Contrairement aux aspirateurs classiques, les aspirateurs à cendres sont pourvus de filtres Hepa, qui captent diverses particules et allergènes, contribuant ainsi à purifier l’air de la pièce en éliminant une grande partie des allergènes. De plus, ils sont équipés de préfiltres qui empêchent les cendres de saturer directement le filtre, prolongeant ainsi la durée de vie et l’efficacité d’aspiration. Certains dispositifs comme le Einhell que nous vous proposons disposent, en sus, d’une cartouche filtrante qui ne laissera aucune particule fine de cendre passer. Ne négligez pas le nettoyage de vos poêles, il est absolument primordial d’aspirer le foyer après chaque flambée, vous économiserez sur vos combustibles et vous chaufferez en toute sécurité.