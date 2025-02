« Un trésor hivernal », les astuces de mon papi pour utiliser la cendre de cheminée au jardin

Je pense que les méthodes utilisées par nos grands-parents sont encore aujourd’hui, les meilleures, que ce soit en cuisine ou au jardin. Dans les 1980, il n’existait pas autant d’engrais et de produits destinés à la croissance des plantes, des légumes au potager ou des massifs fleuris. On faisait avec les « moyens du bord » et souvent avec ce que la Nature pouvait nous apporter. Ainsi, lorsque j’étais enfant, je passais beaucoup de temps dans le jardin de mon grand-père Christian. C’était un homme qui avait toujours une solution pour tout, surtout lorsqu’il s’agissait de faire prospérer son potager pour nous régaler. Je me souviens encore de son leitmotiv : « rien ne se perd, tout se transforme, même au jardin ». Aujourd’hui, je vous partage quelques-unes de ses astuces, pour réutiliser les cendres de cheminée au jardin, que j’utilise toujours aujourd’hui !

Un trésor hivernal pour le potager

Mon grand-père m’avait appris que la cendre de cheminée, utilisée intelligemment, pouvait devenir un véritable allié pour le potager. Mais, avant de courir l’épandre partout, il insistait sur un point crucial : tester la nature de la terre. Une méthode qu’il m’a apprise et que je pratique encore consiste à prélever un peu de terre, la mélanger à de l’eau dans un verre, puis y ajouter une goutte de vinaigre blanc. Si une réaction chimique se produit (des bulles, par exemple), cela signifie que la terre est calcaire et qu’il vaut mieux éviter d’y ajouter des cendres.

Pour les sols adaptés, il me conseillait d’aérer le terrain avec une grelinette, puis d’épandre une à deux poignées de cendres par mètre carré. Ensuite, un passage de râteau pour mélanger le tout en surface et une bonne couche de paillage suffisaient pour nourrir le sol. En février, disait-il, c’est le moment idéal : la terre est encore reposée, prête à recevoir la cendre de votre poêle à bois, à pellets, ou de votre cheminée. Une condition cependant : des pellets de bois, sans traitement chimique évidemment !

Le gazon et les poules, deux autres bénéficiaires

En observant son gazon, mon grand-père repérait souvent de la mousse, signe d’un sol trop acide. Son astuce était simple : dès les premières semaines de l’hiver, il dispersait un peu de cendre sur les zones concernées pour équilibrer le pH du sol. Il m’expliquait de le faire avant les fortes pluies ou un jour sans vent, histoire de ne pas voir tout ce travail s’envoler. Résultat ? Un gazon plus vert et plus dense au printemps. Et, que dire de ses poules ! Il aimait les voir s’ébattre dans leur enclos. Pour leur hygiène, il déposait un tas de cendres dans le poulailler. « Elles s’y roulent pour se débarrasser des parasites, c’est leur bain naturel », m’expliquait-il en riant.

La cendre, alliée du compost et du nettoyage

Dans un coin du jardin, il avait son bac à compost, où les déchets de cuisine et les feuilles mortes s’accumulaient. Ainsi, il ajoutait une poignée de cendre de temps en temps pour réguler l’acidité et éviter les mauvaises odeurs. « Pas trop, sinon ça bloque la décomposition », m’avertissait-il. Cette technique fonctionne toujours parfaitement, et elle est idéale pour équilibrer un compost un peu trop humide ou odorant. Ces souvenirs et techniques de mon grand-père Christian continuent de m’inspirer aujourd’hui. La cendre de cheminée, qu’on croit souvent inutile, peut se transformer en un allié précieux pour le jardin et bien plus encore. Et vous, comment utilisez-vous vos cendres de cheminée ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .