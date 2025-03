KeepH2O, l’invention d’un « cerclage » pour économiser l’eau d’arrosage au jardin potager

Vous aimez votre jardin, mais avouez-le, l’entretien peut parfois virer au cauchemar… Entre la tondeuse qui rase tout sur son passage, les mauvaises herbes qui jouent les trouble-fêtes, et le paillage qui s’éparpille partout, il y a de quoi perdre patience. Alors que l’arrivée du printemps se dessine, vous allez peut-être planter quelques arbres ou arbustes ? Comment leur éviter les désagréments cités précédemment ? Heureusement, une solution simple et efficace existe : l’entourage d’arbre au moyen de cercles en PVC recyclé et recyclable. Un petit cercle discret joue les gardiens de vos plantations, tout en vous simplifiant la vie. Curieux d’en savoir plus ? Je vous livrerai ma solution, en fin d’article. Suivez le guide !

Une protection précieuse pour vos arbres et arbustes

Planter un arbre ou un arbuste, c’est un peu comme adopter un animal de compagnie : il faut en prendre soin ! En installant un entourage d’arbre, vous lui procurez un cocon protecteur. Il aide à réguler la température du sol, limite l’évaporation de l’eau et réduit ainsi vos besoins en arrosage. Un vrai coup de pouce pour votre jardin… et pour votre facture d’eau ! De plus, ces cerclages font office de rempart contre les assauts répétés de la tondeuse et du rotofil. Finis les troncs blessés par inadvertance ! Et, côté entretien, la tâche devient un jeu d’enfant : moins de mauvaises herbes à arracher, plus de structures dans votre jardin et une esthétique au top. Vous pouvez même y ajouter une toile géotextile avant le paillage pour un effet encore plus net et durable.

Un paillage efficace et structuré

Le paillage est une excellente solution pour limiter l’évaporation et empêcher la pousse des mauvaises herbes, mais encore faut-il qu’il reste en place ! Qui n’a jamais retrouvé ses copeaux de bois ou ses galets éparpillés sur la pelouse après un coup de vent ou un jeu un peu trop dynamique des enfants ? L’an dernier, j’ai paillé mes massifs avec du miscanthus, cette année, il n’en reste rien, volé par les oiseaux ou semé aux quatre vents ! Grâce à l’entourage d’arbre, le paillage reste bien contenu, j’aurai peut-être dû appliquer ces conseils à mon jardin.

Une solution pratique avec EDA KeepH2O

Si vous cherchez un modèle efficace et facile à installer, le EDA KeepH2O (Ø 25 × 13 cm, Gris Anthracite) pourrait bien être la solution idéale. Fabriqué en France, il permet une rétention optimale de l’eau d’arrosage, limitant ainsi la prolifération des mauvaises herbes et facilitant l’entretien, notamment sur les terrains en pente. Son design malin inclut même une fente pour y glisser une étiquette, afin d’identifier rapidement vos plantes.

Le KeepH2O est vendu au prix de 17,90 €*, cet accessoire combine esthétique, praticité et engagement écologique grâce à sa fabrication en plastique recyclé et recyclable.

