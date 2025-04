Comment puis-je attirer facilement un hérisson dans mon jardin ?

J’avais décidé de couper mes thuyas, ces grands gaillards qui, en quinze ans, avaient pris la place de la clôture, du soleil, et presque de ma cabane à outils. En taillant tout ça, je me suis retrouvée avec de petites branches passées au broyeur puis déposées au pied de mes thuyas. Mais, j’avais aussi un tas de grosses branches destinées à la déchetterie. Enfin, initialement, car j’ai préféré les entasser au fond du jardin, à l’abri de mes chiens, en pensant : « tiens, ça ferait une belle planque pour un petit hérisson ! » Mon mari m’a encore regardé de travers, mais j’en ai l’habitude ! Et, j’avais vu juste. Car ce petit mammifère protégé, discret, mais redoutablement utile au potager, adore ce genre d’abris. Et, le mieux ? C’est que ce n’est ni cher, ni compliqué à faire ! En plus, c’est validé par la LPO, qui défend avec ferveur la biodiversité. Si vous aussi, vous souhaitez héberger de mignons hérissons, je vous indique la marche à suivre immédiatement.

Un jardin naturel, le meilleur accueil pour notre ami à piquants

Le hérisson n’a pas demandé à devenir citadin, mais il n’a souvent plus le choix. Entre les pesticides, les routes et les déforestations, il vient se réfugier chez nous. Mais, encore faut-il que le jardin soit un vrai havre de paix. Exit les granulés anti-limaces ou les herbicides : mieux vaut opter pour du marc de café, du purin d’ortie ou de la cendre de bois. En plus, ça ne coûte rien ! Un tas de bois ? C’est une invitation cinq étoiles pour un hérisson. Une haie non taillée ? Une chambre avec vue sur compost. Et n’oubliez pas les fameux passages entre jardins : un petit trou de 15×15 cm au ras du sol suffit pour laisser passer monsieur (ou madame) hérisson. C’est le cas chez moi, le grillage est à refaire, donc les trous, ils n’en manquent pas !

Le menu idéal du hérisson gourmand (mais sauvage)

Si le hérisson raffole des insectes du jardin (et c’est tant mieux pour nous), il ne dira pas non à un petit extra. Attention, on ne parle pas ici de lui servir le dîner tous les soirs, mais d’un petit coup de pouce ponctuel. Pas de lait, ni de pain, ni de restes de poisson ou de viandes, vous risqueriez d’attirer d’autres hôtes moins sympathiques : les rats. En revanche, il peut adorer :

Des croquettes pour chats ou chiens , à la viande (idéalement au poulet)

, à la viande (idéalement au poulet) Du jambon cuit ou du blanc de poulet bouilli

Des carottes cuites

Quelques morceaux de fruits frais (pomme, poire… sans sucre ajouté)

Une coupelle d’eau propre, surtout en été

Ce n’est pas un animal de compagnie, donc on le laisse libre de ses mouvements. Mais, de temps en temps, lui filer un petit casse-croûte peut vraiment faire la différence.

Ce qu’il faut prévoir dans le jardin pour bien accueillir un hérisson

Abri naturel : tas de bois, haie, planche inclinée

Eau fraîche : coupelle peu profonde

Zone de repos : feuilles mortes, paille, compost

Sécurité (barrière contre les chiens ou les gros prédateurs)

Pas de pesticides, pas de tondeuse la nuit, robot ou non d’ailleurs.

Passage : trou de 15×15 cm dans le grillage

Zone de chasse : jardin non tondu, diversifié, je laisse des endroits non tondus, cela sert aussi pour les abeilles et pour les papillons !

Et, moi, qu’est-ce que j’ai fait exactement ?

Au fond de mon jardin, j’ai laissé ce fameux tas de branches de thuya. En bordure, j’ai ajouté quelques pierres pour former une sorte d’abri, j’ai recouvert le tout d’une vieille bâche pour protéger de la pluie, et voilà ! Depuis, je laisse pousser l’herbe, j’ai mis une coupelle d’eau, et je fais attention en passant la tondeuse. Et, puis j’ai appris à reconnaître leurs petites crottes brillantes, preuve qu’ils sont bien passés par là. Et cela m’a même donné envie de participer au recensement de France Nature Environnement, afin de joindre l’utile à l’agréable. Et vous, avez-vous aménagé un petit coin de paradis pour hérisson dans votre jardin ? Ou peut-être, allez-vous le créer après m’avoir lu ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. De plus, si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .