Est-il obligatoire d’assurer une tondeuse autoportée pour tondre sa pelouse ou son gazon ?

Vous venez de déménager et disposez désormais d’un très grand jardin. Malheureusement, votre petite tondeuse électrique ou thermique ne va pas pouvoir assurer la tonte de vos deux hectares de pelouse. Ou alors, vous avez marre de courir derrière la tondeuse et envisagez de passer à la tondeuse autoportée. La panacée lorsque l’on possède une grande surface à tondre ! Attention, la tondeuse autoportée n’est pas une tondeuse comme les autres ! Cette machine puissante présente des risques pour vous et pour les autres, lors de son utilisation. Saviez-vous, par exemple, qu’une assurance était obligatoire, comme le confirme l’Assemblée nationale ? Et, que risquez-vous si vous faites fi de cette assurance ? Je vais tout vous expliquer.

Une petite voiture pour tondre sa pelouse ou son gazon

La tondeuse autoportée est un engin motorisé, considéré comme un véhicule terrestre à moteur. Pour faire simple, elle présente, au-dessus des lames pour la tonte, un siège pour s’asseoir, un volant pour la conduire, un frein et un accélérateur. Posée sur ses quatre roues, elle est, en réalité, une petite voiture qui a la fonction d’une tondeuse que l’on conduit au lieu de pousser. L’obligation de l’assurer vient de l’article L 221-1 du Code des assurances qui dit ceci que tout véhicule à moteur doit être assuré. Et, plus particulièrement ceci : on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique. La tondeuse autoportée, comme le motoculteur, répondent à ces critères et doivent donc être couverts par une assurance.

Faut-il assurer votre tondeuse autoportée ?

Concrètement, tout véhicule, sur quatre roues (ou deux) qui possède un moteur, doit être assuré, car il risque de provoquer des dommages à autrui ou à des biens matériels. Vous n’êtes pas autorisé à circuler sur la voie publique au volant de votre tondeuse, mais vous devez l’assurer même si vous êtes la seule personne à l’utiliser. Pour l’assurer, vous devez souscrire une garantie minimale qui est l’assurance responsabilité civile. Certaines compagnies d’assurance proposent des contrats spéciaux pour ce type d’engins, couvrant également les blessures à autrui, les dommages causés par la tondeuse, mais aussi ceux qu’elle pourrait subir, et le vol ! Avant de vous précipiter, pensez à contacter l’assurance auprès de laquelle vous avez contracté votre contrat multirisque habitation. Certains contrats incluent ces engins, ou proposent une option spéciale les concernant.

Une forte amende en cas de manquement

Cette fois, c’est l’article L 324-2 du Code de la route auquel il faut se référer. Et, le message est plutôt clair. « Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d’amende ». De plus, en cas de blessures à autrui, votre assurance responsabilité civile ne fonctionnerait pas pour indemniser la ou les victimes.

Enfin, vous pourriez dire adieu à votre engin si chèrement payé, car il pourrait vous être confisqué ! Une dernière chose ? S'il vous est volé, vous ne serez pas remboursé, mais en plus, si le voleur blesse une personne avec votre engin, vous pourriez être responsable ! Un comble peut-être, mais l'assurer reste la meilleure alternative possible !