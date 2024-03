« Mission Hérisson », une initiative de la Ligue de Protection des Oiseaux pour protéger les petits mammifères

Les hérissons, ces petits mammifères si craquants sortiront très bientôt d’hibernation et nous allons devoir les protéger. L’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, considère les hérissons d’Europe et d’Afrique comme une espèce protégée. Par conséquent, il est interdit de les « adopter », de les transporter, de les vendre, et bien entendu de les maltraiter, voire les tuer. Mais, saviez-vous que vous pouviez participer à la « Mission Hérisson », une initiative de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et du Muséum d’Histoire Naturelle. L’objectif de cette mission : recenser les hérissons, et connaître leur état de santé. Découverte.

Mission Hérisson, qu’est-ce que c’est ?

La mission Hérisson est une enquête ouverte à tous, en France Métropolitaine, et en Corse. Cette dernière vise à observer les variations de la population du hérisson d’Europe sur plusieurs années. La mission consiste à relever les empreintes des hérissons qui passeraient chez vous, pour les recenser et mieux comprendre l’état de santé. En s’intéressant à l’évolution de leur nombre au fil du temps, cette enquête permettra de dresser un état des lieux de la situation de cette espèce emblématique en France. Grâce à la participation active de citoyens, chercheurs et organisations de protection de la nature, la mission Hérisson contribue à la préservation de ces petits mammifères et à la conservation de leur habitat naturel.

Comment participer à la Mission Hérisson ?

Pour commencer, vous devez vous procurer un tunnel à hérisson, conçu par la LPO, pour relever les empreintes des hérissons de passage chez vous. Ce tunnel coûte 26,50 € sur le site de la LPO, mais vous pouvez aussi le fabriquer vous-même. Pour le réaliser vous-même, il faudra simplement vous procurer de la poudre de charbon et de l’huile végétale afin de relever les empreintes de vos petits squatteurs. Vous devrez, avec ce charbon, préparer une mixture, qu’il faudra étaler sur les feuilles A4 qui se trouvent sous le tunnel. Vous pouvez retrouver le tutoriel de construction de votre tunnel à hérisson sur ce lien. Une fois la construction réalisée, vous devrez placer votre tunnel, au même endroit, pendant cinq nuits consécutives, devant une haie, un mur, ou en lisière de forêt. Vous pouvez aussi installer une maison à hérisson, et placer le tunnel juste devant l’entrée, avec, au bout du tunnel, des croquettes pour chat, ils adorent ça !

Que devez-vous faire ensuite ?

Le tunnel dispose de feuilles A4 sur lesquelles vous devez déposer la pâte de charbon, pour relever les empreintes. Tous les matins, pendant 5 jours, il faudra relever les feuilles, si celles-ci comportent des empreintes, et les photographier. Vous devrez aussi noter le jour auquel elles ont été relevées. Au bout des cinq jours, et même si vous n’avez aucune empreinte à proposer, vous devrez envoyer les photos de vos feuilles datées. Le site Mission Hérisson précise bien que « même si aucune empreinte n’a été enregistrée, il faut saisir cette absence de donnée sur le site. C’est très important ! »

Pour aider à la recherche, vous devrez sélectionner les plus belles empreintes, afin que les scientifiques puissent les identifier. Vous participerez ainsi à la sauvegarde de cette espèce protégée qui pourrait malheureusement disparaître. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : LPO (Mission Hérisson).