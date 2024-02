Une lourde peine de prison et une amende « faramineuse » si vous maltraitez un hérisson

Le retour du printemps signifie celui des beaux jours, ainsi que le réveil des petits animaux qui ont hiberné tout l’hiver. Parmi eux, nous vous parlons souvent du frelon asiatique, contre lequel, il faut lutter sans relâche pour protéger les abeilles. Un autre animal doit être protégé à tout prix, mais celui-ci est bien inoffensif : le hérisson. Avec ses drôles de piquants, et sa bouille adorable, il est aussi plutôt lent à se déplacer. Ce petit animal, protégé par la loi, est en voie d’extinction. Les plus pessimistes estiment sa disparition en 2025. En 2019, lors d’une séance au Sénat, Nathalie Delattre, sénatrice de Gironde, avait lancé le débat sur la sauvegarde des hérissons européens en France. Mais, que risquez-vous si vous attrapez un hérisson, ou pire, si vous le tuez volontairement ? Vous allez voir, que les hérissons sont précieux, et qu’il vaut mieux leur faciliter la vie que de les embêter. Décryptage.

Que dit la loi au sujet du hérisson ?

Lors de la question posée par Mme Delattre, le ministère de l’Écologie avait répondu ceci : « Le hérisson d’Europe ou Erinaceus europaeus étant, en effet, une espèce protégée en vertu de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, sa capture et son ramassage dans le milieu naturel ne sont réglementairement pas autorisés. Toutefois, en cas d’urgence sur des animaux blessés, il reste effectivement possible de les récupérer de manière exceptionnelle, pour les acheminer ensuite le plus rapidement possible vers un vétérinaire et au final vers un centre de sauvegarde dûment autorisé. » Voilà les principales lignes de la protection du hérisson. En d’autres termes : on ne touche jamais à un hérisson, en plus, cela pique, sauf s’il est blessé, et que l’on doit le transporter. Inutile donc d’imaginer adopter un hérisson.

Que risquez-vous si vous enfreignez cette loi ?

Les exemples de condamnation pour capture de hérisson sont nombreux dans la presse. À Étampes (91), deux hommes ont été condamnés en 2023 à 400 € d’amende pour enlèvement ou capture non autorisés d’espèce protégée, selon Le Parisien. Mais, ils seront plus tard traduits devant le tribunal, où ils encourent une peine de deux ans de prison et une faramineuse amende de 150 000 €. À Bordeaux, en 2018, deux individus faisant partie de la communauté des gens du voyage ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une amende totale de 6 000 €. Ils étaient accusés d’avoir capturé dix hérissons, des animaux protégés par la loi, selon la Dépêche. Chez les gens du voyage, le hérisson est un mets culinaire, mais cela peut leur coûter cher au kilo, s’ils se font prendre. Tuer, transporter, adopter, vendre ou maltraiter un hérisson est donc passible d’une amende de 150 000 € et de trois ans de prison.

Comment peut-on les protéger dans nos jardins ?

Nous détaillerons cette question dans un article futur. Cependant, voici en quelques lignes, les principales choses à mettre en œuvre pour les protéger :

Créez de petites ouvertures dans votre clôture, afin qu’il puisse passer d’un jardin à l’autre.

N’utilisez pas de produits chimiques.

Tondez votre gazon moins ras que d’habitude, il adore se promener dans les herbes fraîches, mais plutôt à couvert !

Installez des petites cabanes pour qu’il puisse s’y réfugier

N’oubliez jamais que le hérisson, est un allié précieux au jardin : il vous aide dans la lutte aux insectes nuisibles et ravageurs. Saviez-vous que le hérisson était un animal hyper protégé ? Les aidez-vous à survivre dans votre jardin ? Et, si oui, comment faites-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Wildlife World Maison pour hérisson en Forme d'igloo Robuste et imperméable : le cadre rond en acier peint a un toit feutré imperméable qui est recouvert d'une finition en bois brossé décoré avec des bandes de rotin. Étant donné que le produit... Meilleure Vente n° 1