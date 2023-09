HOOKII dévoile une tondeuse robot innovante capable de détecter (et éviter) les hérissons

Le Neomow X repousse les limites de ce que l’on peut attendre d’une tondeuse à gazon électrique. Ce produit de la marque HOOKII, appartenant à Orca Innovation Technology, est régi par un algorithme ultra-sophistiqué, lui permettant d’entretenir une pelouse avec une très grande précision. De plus, grâce à ses fonctionnalités avancées, il promet de rendre cette opération plus facile que jamais. La principale particularité du Neomow X réside dans le fait qu’il ne nécessite pas une installation laborieuse de câbles pour définir son périmètre d’action. Au lieu de cela, il utilise la navigation LiDAR SLAM.

Une application mobile compatible Android et iOS

Concrètement, cette tondeuse robot innovante s’appuie sur une technologie basée sur les lasers pour son orientation. Le LiDAR, qui signifie Laser imaging detection and ranging, mesure la distance par rapport à un point donné en utilisant la lumière laser. De son côté, le SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) est un système qui se sert des données fournies par le LiDAR pour cartographier la zone dans laquelle le robot effectuera la tonte. Aussi, pour délimiter le périmètre de la pelouse, l’opérateur n’a qu’à guider le Neomow X par télécommande ou via l’application mobile dédiée, disponible pour les terminaux Android et iOS.

Étanche à l’eau

Le robot tondeuse est également doté d’une fonction d’évitement des obstacles. Celle-ci met en œuvre non seulement le LiDAR, mais aussi des capteurs visuels avancés. Grâce à cette combinaison, le Neomow X peut détecter des obstacles fixes ou mobiles, mais également les petits animaux comme les hérissons. De plus, cette capacité reste inchangée quelles que soient les conditions d’éclairage. Par ailleurs, l’appareil est certifié IPX5. Autrement dit, il résiste à des projections d’eau d’une pression totale de 30 kPa à une distance de 3 m pendant 15 min.

Deux modèles au choix

Le Neomow X dispose d’une traction avant capable de surmonter les pentes. L’autonomie de sa batterie lithium-ion est de deux heures. Il faut près de trois heures pour recharger l’accumulateur complètement. À ce propos, sachez que le robot tondeuse retourne automatiquement à sa station de charge après avoir accompli sa tâche ou lorsque l’autonomie devient insuffisante. Côté connectivité, l’appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi, 4G et Bluetooth. HOOKII a décliné sa tondeuse robot en deux versions. Le Neomow X standard convient à une pelouse de 3 000 m² au maximum. De son côté, le Neomow X Pro peut tondre un gazon d’une superficie allant jusqu’à 5 000 m² grâce à sa batterie plus puissante.

Les deux produits sont actuellement disponibles en précommande sur Kickstarter. Moyennant un engagement de 1 299 $ (environ 1 212 €), vous pourriez obtenir un exemplaire du modèle standard s’il atteint la production. De même pour le Neomow X Pro qui est proposé à 1 599 $ (environ 1 492 €). Les prix de vente de détail prévus sont respectivement de 2 399 $ (~2 239 €) et de 2 999 $ (environ 2 800 €). À l’heure de la rédaction de ce que vous lisez, la campagne a déjà permis à HOOKII de récolter plus de 1,5 million de dollars (approximativement 1,4 million d’euros) sur un objectif de 50 035 $, soit à peu près 46 700 € ! Plus d’informations : hookii.com / Kickstarter.

