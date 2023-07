Le prix du robot tondeuse connecté GARDENA smart Sileno Life est « au ras des pâquerettes » pendant les soldes

L’été est désormais installé et l’alternance de chaleur et de pluie font que votre pelouse pousse parfois à une vitesse vertigineuse. Vous n’avez alors d’autre choix que de vous coltiner la tondeuse, une fois par semaine ! Cela étant évidemment valable pour ceux qui ne pratiquent pas la tendance du moment : les zones de biodiversité, obtenues en laissant quelques carrés non tondus. Si vous êtes de ceux qui souhaitent un gazon tondu « au cordeau », vous devriez opter pour une tondeuse robot connectée. Non seulement, elle effectuera le travail à votre place pendant que vous lézarderez au soleil, mais elle pourra aussi tondre quand vous serez absent lors de vos prochaines vacances. Leroy Merlin propose en ce moment le robot tondeuse connecté GARDENA smart Sileno Life 19704-66 wifi, LONA, 1 500 m² au prix de 2 096 € (au lieu de 2 609 €), une bonne affaire au regard de la qualité de cet appareil. Découverte.

Les points forts du robot tondeuse connecté GARDENA smart Sileno Life

Avec la tondeuse robot connectée smart Sileno Life et le boîtier smart Gateway GARDENA, vous avez le contrôle total de la tonte de votre jardin, où que vous soyez. Grâce à l’application smart App, vous pouvez piloter et surveiller à distance votre tondeuse robot. Cette technologie connectée vous permet d’obtenir d’excellents résultats de tonte, même sur des terrains difficiles et convient parfaitement aux grandes surfaces jusqu’à 1 500 m2, y compris si votre terrain est en pente ou présente quelques endroits non plats. Cette tondeuse robot smart Sileno Life garantit une tonte uniforme et sans traces, vous permettant ainsi de profiter de votre temps libre tout en ayant une pelouse parfaite. De plus, son installation est facile et sa sécurité est garantie.

Les caractéristiques techniques de la tondeuse robot smart Sileno

La tondeuse robot smart Sileno Life est dotée d’une lame de rasoir et d’une largeur de coupe de 16 cm. Elle utilise un système de tonte aléatoire, idéal pour les jardins avec obstacles. Elle est également équipée d’une alarme sonore, d’une programmation et d’un verrouillage par code PIN pour assurer une utilisation sécurisée. La délimitation de la tonte se fait par un câble enterré et le kit comprend 200 m de câble périphérique, 300 cavaliers, cinq connecteurs, quatre raccords de câble, un transformateur et un câble basse tension. Avec un niveau sonore de 57 dB, cette tondeuse robot fonctionne de manière silencieuse. Ses dimensions sont de 33 cm de hauteur, 79 cm de largeur, 58 cm de profondeur et elle pèse 18,2 kg. Vous bénéficiez d’une garantie de 2 ans, y compris la garantie légale de conformité et les pièces détachées sont disponibles pendant sept ans après l’achat de la dernière unité vendue.

Comment utiliser une tondeuse robot à bon escient ?

Si vous décidez d’acheter une tondeuse robot, il y a quelques règles à respecter pour ne pas mettre en danger les petits animaux qui s’ébrouent dans votre jardin en votre absence. Eh oui, ne croyez pas que votre jardin, si calme en apparence, ne reçoit aucune visite impromptue. En effet, il est sûrement le terrain de jeu favori de petits animaux comme les hérissons. Déjà que ces derniers ne sont pas épargnés par les voitures, ce serait donc bien qu’ils puissent éviter une rencontre fatale avec votre robot tondeuse. Pour les protéger, il est absolument déconseillé d’utiliser ce type d’appareil tôt le matin ou tard le soir, mais plutôt en journée, quand les petits animaux du jardin se cachent de la chaleur. Oui, une tondeuse robot, c’est très utile, mais ce n’est pas une raison pour en faire un destructeur de la biodiversité !