Ne trainez pas ! Le robot tondeuse Yard Force SA650B est à seulement 329,99 € dans cette boutique

La période de tonte de pelouse est désormais bien entamée et vous en avez assez de pousser la tondeuse chaque semaine. Pourquoi, dans ce cas, ne pas opter pour une tondeuse robot, qui ferait le boulot à votre place ? Certains en sont de fervents adeptes, car elles leur procurent du temps libre, et leur permettent de conserver un jardin impeccable. D’autres les détestent, et préfèrent un jardin dans lequel la biodiversité et les herbes hautes sont reines ! Chacun ses idées, comme on dit ! Si la tondeuse robot vous séduit, mais que vous n’avez pas encore franchi le cap de l’achat, c’est peut-être le moment d’en profiter. En effet, Cdiscount applique, en ce moment, une réduction de 170 € sur le modèle Yard Force SA650B. Ainsi, elle est vendue au prix de 329,99 €* au lieu de 499,99 €. Je vous la présente pour vous aider dans votre choix. C’est parti.

Les points forts de la tondeuse robot Yard Force SA650B

La tondeuse robot Yard Force SA650B combine innovation, performance et praticité pour répondre à tous vos besoins en matière d’entretien de pelouse. Elle se destine aux jardins d’une surface de 650 m² au maximum, parfaite pour les petits jardins. Pour le côté technique, elle s’équipe d’un moteur « brushless » avec batterie Samsung Li-Ion 28 V, ce qui lui garantit une puissance stable et la rend capable de travailler sur tous types de terrains. Côté installation, elle fonctionne grâce à un réseau de câble qu’il faudra enterrer pour délimiter sa zone de tonte. Une fois l’installation réalisée, elle est programmable par Bluetooth et officiera seule, pendant que vous vous prélasserez sur votre chaise longue.

Que faut-il savoir d plus sur la tondeuse robot Yard Force SA650B

Comme la plupart des robots tondeuses, elle dispose d’une fonction mulching qui permet de couper et de répandre la pelouse tondue sur le terrain. Cette fonction vous permet d’éliminer les résidus de tonte à évacuer et renforce votre pelouse. Ses lames tranchantes assurent une coupe nette et uniforme, avec une hauteur ajustable de 20 à 60 mm pour répondre à vos besoins spécifiques. Les terrains plus accidentés ne lui poseront pas de problème puisqu’elle est équipée de capteurs d’obstacles, de capteurs de soulèvement et de capteurs de pente. À la moindre rencontre fortuite avec un objet, elle changera donc de direction pour l’éviter, et sera capable de grimper des pentes jusqu’à 40 %. Enfin, elle fonctionne avec une batterie livrée avec l’appareil, ce qui n’est pas toujours le cas, et vous autorise une autonomie de 60 minutes entre chaque charge.

Toutes les caractéristiques techniques

Puissance : 28 V/2A

Diamètre de coupe : 18 cm

Système de coupe : 3 lames d’acier et mulching

Hauteur de coupe réglable : 20 mm-60 mm

Inclinaison max : 40°

Capteurs d’obstacle, de soulèvement et de retournement

Un petit rappel de l’offre en cours ? La tondeuse robot Yard Force SA650B est actuellement vendue au prix de 329,99 €* au lieu de 499,99 € sur Cdiscount. Elle est également disponible sur Amazon (449,37 €) et sur le site officiel Yard Force (649,99 €). L’occasion pour vous de conserver un jardin impeccablement tondu en toutes circonstances. Cette petite présentation vous a-t-elle convaincu ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 6 mai 2024, nous ne sommes pas responsables d’une éventuelle modification de la part du vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez