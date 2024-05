Husqvarna ajoute une nouvelle fonctionnalité à ses robots tondeuses pour préserver la biodiversité

Comment tondre sa pelouse régulièrement tout en préservant la biodiversité ? Cette question, nous sommes nombreux à nous la poser, encouragés dans notre réflexion par le mouvent No Mow May, qui incite justement à ne pas tondre en mai pour cette raison. La réponse viendra peut-être du constructeur suédois Husqvarna, qui, depuis 1689, fabrique des tondeuses à gazon, des tronçonneuses, et autres équipements de jardinage et de construction, même si à sa naissance, elle fabriquait des armes pour le Roi du Suède ! Cette emblématique marque, dont la réputation n’est plus à faire, a inventé la première fonctionnalité destinée à préserver la biodiversité. Et, le plus étonnant est probablement que ce sera grâce à votre robot tondeuse, habituellement décrié comme une destructrice de biodiversité. Son nom, Rewilding Mode, je vous explique immédiatement comment cela fonctionne.

La fonction « Rewilding Mode »

Il faut savoir que si chaque foyer européen disposant d’une pelouse préservait 10 % de chaque jardin, nous pourrions rendre 250 000 hectares de terre à la biodiversité. C’est l’équivalent de la surface de 23 fois la surface de la ville de Paris qui compte 10 500 hectares ! Impressionnant ! Concrètement, le Rewilding Mode préserve, sans aucune intervention humaine, 10 % de la pelouse en créant par intermittence des zones non tondues pour créer un lieu de biodiversité. En laissant seulement 10 % de la surface totale, les papillons, les abeilles reviennent, et les fleurs sauvages repoussent. Et, si le Rewilding Mode devenait la nouvelle norme pour les jardins, ce serait top, non ?

Mais, avant, il faut casser les codes !

Eh oui, nous avons l’habitude de voir des pelouses taillées au cordeau, où les brins d’herbe sont coupés chaque semaine, au millimètre près. La tonte différentiée n’est pas encore entrée dans les mœurs, même si celle-ci commence à faire son chemin dans les communes, ou chez les particuliers. « Avec la fonctionnalité Rewilding Mode, nous souhaitons revoir les codes d’un jardin parfait. Si la majeure partie de la pelouse peut être tondue afin de profiter d’activités en extérieur, garder 10 % de son jardin en friche pour accueillir abeilles et autres insectes indispensables représente un bon début. Cet effort de 10 % peut sembler dérisoire, mais il a en réalité un impact significatif sur la préservation de la biodiversité », explique dans ce communiqué, Jonas Willaredt, vice-président chargé des questions de durabilité chez Husqvarna.

Quelles tondeuses robots sont compatibles ?

Grâce à une technologie qui utilise des images satellites, l’application du robot tondeuse Husqvarna trouve une zone de base pour travailler. Les utilisateurs peuvent ensuite choisir où placer cette zone ou la faire plus grande s’ils veulent. Cette fonctionnalité est disponible sur certains modèles de robots tondeuses Husqvarna. Actuellement, environ 150 000 robots tondeuses dans le monde peuvent utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Avec ce mode appelé Rewilding, Husqvarna espère encourager les gens à protéger la nature et à ne pas tondre leur pelouse trop souvent.

Quant aux modèles compatibles, ce sont les suivants : les robots tondeuses Automower® 405X, 415X et 435X AWD, ainsi que sur les modèles 430X NERA et 450X NERA installés avec un câble périphérique.

