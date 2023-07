Les soldes battent leur plein sur tous les sites de e-commerce et touchent toutes les catégories. Jusqu’au 25 juillet, c’est le moment de faire de bonnes affaires pour la maison ou pour le jardin. Les tondeuses robots connectées n’échappent pas à la règle des soldes et de nombreuses boutiques cassent littéralement le prix du robot tondeuse connecté HOOKII Neomow S Wi-Fi. En effet, cette exclusivité internet est aujourd’hui au prix de 599,99 € au lieu de 699,99 €. Un robot tondeuse connecté, c’est l’assurance d’un gazon toujours parfait, mais aussi et surtout, l’assurance de ne pas avoir une forêt vierge à votre retour de vacances. Si vous souhaitez retrouver un gazon parfait après trois semaines de vacances, c’est peut-être le moment d’investir ! Découverte du robot tondeuse connecté HOOKII Neomow S Wi-Fi. C’est parti.

Les points forts du robot tondeuse connecté HOOKII Neomow S Wi-Fi

Le robot tondeuse Neomow dispose d’un algorithme intelligent qui lui permet de fusionner les données des différents capteurs qu’il embarque. Cela lui permet de cartographier un plan de tonte et de couvrir toute la surface de votre jardin. Grâce à sa batterie haute capacité de 4 400 mAh, le Neomow peut tondre jusqu’à 300 m2 par charge. Lorsque la batterie arrive au bout de son chargement, le Neomow reviendra tout seul sur sa station, puis retournera au point où il s’était arrêté dès le chargement de sa batterie. Une fois le robot tondeuse Neomow correctement installé, vous pourrez facilement le contrôler depuis votre Smartphone. Programmez le plan de tonte, ajustez les modes de coupe et personnalisez les paramètres de tonte selon vos besoins. Enfin, avec sa conception étanche IPX5 et son capteur de pluie intégré, le Neomow peut résister aux éclaboussures de liquides et aux intempéries. Le nettoyage du robot tondeuse est ainsi beaucoup plus facile !

Que faut-il savoir de plus ?

Le robot tondeuse est conçu pour des jardins ayant une pente maximale de 33 % (18°). Il est adapté aux terrains avec des pentes et des obstacles. Il dispose d’une largeur de coupe de 18 cm, permettant une tonte efficace. Le temps de chargement de la batterie est de 150 min, offrant une autonomie de 150 à 180 min. La vitesse de fonctionnement est de 3 000 rpm, ce qui permet une coupe rapide et précise. La connectivité Wi-FI / Bluetooth et les mises à jour OTA offrent une facilité d’utilisation et une mise à jour aisée du robot.

Les dimensions du produit sont de 480 × 380 × 260 mm, avec un poids de 14,4 kg. Concernant les accessoires inclus, vous recevrez un câble périphérique de 150 m, 210 cavaliers, quatre connecteurs de câbles, neuf lames, un bouchon en caoutchouc, un mode d’emploi complet et un mode d’emploi rapide. Avec une pression acoustique de 62 dB, le robot tondeuse fonctionne de manière silencieuse. Sa largeur est de 48 cm et sa hauteur de 26 cm lui permettent de se déplacer facilement dans les espaces restreints du jardin. La tondeuse robot est disponible sur Leroy Merlin, Cdiscount, Fnac et Amazon au prix de 599,99 € au lieu de 699,99 € pendant les soldes uniquement.

Toutes les caractéristiques techniques détaillées

Temps de chargement : 150 min

Autonomie : de 150 à 180 min en fonction de la configuration du terrain.

Largeur de coupe : 18 cm

Hauteur de coupe : de 20 à 55 mm

Vitesse : 3000 rpm

Pente maximale de travail : 33 % / 18°

Surface de tonte par heure : 150 m²

Surface de tonte après rechargement complet : 300 m²

Surface de tonte max. recommandée:1 000 m²

Capteur de limites, capteur de levage, capteur d’inclinaison et capteurs de pluie

Dimension du produit : 480 × 380 × 260 mm

Poids : 14.4 kg

Connectivité WIFI / Bluetooth : mise à jour OTA

Type de terrain : avec pente et obstacles

Système de tonte : en lignes droites et parallèles (adapté aux jardins sans obstacle)

Largeur de coupe : 18 cm

Programmation : oui

Pression acoustique : 62 dB

HOOKII Neomow S Tondeuses Robot (Version 4G), 4400mAh/2,5A, jusqu'à 1000m², Capteur de Pluie, étanche IPX5, Silencieux, Antivol, Prévention des Obstacles, Moteur sans Balais, WiFi+Bluetooth+App+4G ▶▶【13 avantages】 :. 1. Tonte parallèle et tonte soignée; 2. retaillage au point d'arrêt ; 3. Changez automatiquement la direction de coupe; 4. Wi-Fi/Bluetooth/contrôle d'application/4G ;... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales