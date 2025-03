Oubliez cette corvée, le robot tondeuse Gardeo Pro est à seulement 299 € chez ManoMano

Ceux qui entretiennent un jardin le savent : garder une pelouse propre et régulière peut vite devenir une tâche répétitive. Personnellement, je n’en peux plus de pousser ma tondeuse dès que le gazon se réveille et pousse comme s’il avait un train à prendre ! J’envisage sérieusement de me faire remplacer par un robot tondeuse. Et, justement, le robot tondeuse Gardeo Pro 20 V Wifi pourrait bien changer la donne. Proposé à 299 €* au lieu de 504,40 € pendant les ManoManoDays (soit 40 % de réduction), ce modèle allie simplicité, connectivité et efficacité. Et, pour ce prix, on parle d’un robot capable de couvrir jusqu’à 800 m². Focus sur ce modèle qui coche bien des cases pour un tarif plus que raisonnable.

Un robot compact, autonome… et plutôt bien équipé

Petit, mais costaud, il affiche seulement 13 kg, ce qui ne fait pas de lui un mastodonte de la pelouse. Cependant, il embarque tout de même une batterie lithium 20 V 2 Ah lui permettant de travailler pendant 50 minutes. Ensuite, il retourne tout seul à sa station de charge, pour une pause d’une heure avant de repartir. L’autonomie n’est pas démesurée, mais suffisante pour gérer une tonte progressive et régulière d’un jardin de taille moyenne. Le robot est équipé d’un disque à trois lames, capable de couper sur une largeur de 20 cm.

Côté réglages, la hauteur de coupe est facilement ajustable de 25 à 55 mm, ce qui permet de s’adapter à la saison ou à l’état de votre pelouse. Avec une vitesse de coupe de 16 m/min et une capacité à grimper des pentes jusqu’à 20°, il s’en sort sans peine sur les terrains légèrement vallonnés. Notons également la présence d’un capteur de collision qui permet d’éviter les obstacles, tandis que le capteur de pluie met automatiquement en pause la tonte si le temps tourne à l’averse.

Installation simple et accessoires bien pensés

Le Gardeo Pro est livré avec tout le nécessaire pour être opérationnel rapidement. On trouve dans la boîte une batterie 20 V 2 Ah, la station de charge, un adaptateur, 100 piquets pour le câble périphérique, 6 piquets supplémentaires pour fixer la station, 6 lames de rechange, une bobine de 100 mètres de câble, un tournevis et une clé. L’installation demande un peu de patience pour poser correctement le câble périphérique, mais une fois cette étape franchie, tout roule. Le robot reconnaît bien les limites de son espace de travail et reste concentré sur sa zone, sans besoin d’intervention constante. Le tout est pilotable via une connexion Wi-Fi pour ceux qui souhaitent contrôler leur robot à distance.

Un bon rapport qualité-prix pour les jardins de taille moyenne

Certes, ce robot ne rivalise pas avec les modèles haut de gamme dotés de GPS ou de plans de tonte ultra-précis. Mais, pour un usage classique, dans un jardin bien défini, il effectue largement le travail. Son fonctionnement silencieux permet de le faire travailler à toute heure sans gêner les voisins, et son format compact lui permet de se glisser facilement dans un cabanon ou sous un abri. Alors, prêt à déléguer la tonte de votre jardin à un robot discret, efficace et connecté, comme le Gardeo Pro 20 V proposé au prix de 299 €* pendant les ManoManoDays ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .