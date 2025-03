Mon jardinier m’explique comment recycler l’herbe de tonte avec 4 astuces simples

Le soleil revient, timide, et la nature commence doucement à se réveiller… Dans quelques semaines, aux alentours du 20 mars, il sera temps de retourner au jardin pour effectuer la première tonte de votre pelouse ! Eh oui, chaque année, on tond, on ramasse… mais on se demande aussi que faire de toute cette herbe coupée. Sac poubelle ? Déchetterie ? Mauvaise idée ! Car oui, l’herbe tondue regorge de ressources insoupçonnées. Et, plutôt que de la voir comme un fardeau, pourquoi ne pas en faire un allié pour votre jardin ? Pour ma part, c’est mulching, compost et paillage, et vous allez voir que c’est très simple à mettre en œuvre. C’est parti pour quelques conseils avisés fournis par Alexandre, mon paysagiste jardinier préféré !

Laisser une partie du jardin en mode « sauvage »

On l’oublie souvent, mais la nature sait très bien se débrouiller toute seule, explique Alexandre ! Laisser une zone non tondue dans votre jardin est une excellente idée pour préserver la biodiversité. Papillons, coccinelles, abeilles et même petits hérissons mignons… Tous ces petits alliés du potager adorent trouver refuge dans une herbe haute et foisonnante. En plus, cela limite naturellement la prolifération de certains nuisibles. Pas besoin d’un champ en friche : un coin laissé libre suffit pour donner un coup de pouce à la faune locale. Et, cerise sur le gâteau : moins de tonte, c’est aussi moins d’efforts pour vous ! Personnellement, j’ai créé deux carrés que j’appelle mes « carrés fous », et je laisse pousser les herbes folles, refuge de nombreux insectes en été.

Utiliser l’herbe tondue pour enrichir le compost

Si vous avez un composteur, ne cherchez pas plus loin : l’herbe tondue est une source d’azote précieuse pour nourrir votre compost. Associée à des matières sèches comme des feuilles mortes ou du carton, elle aide à obtenir un mélange équilibré et ultra-fertile. Mais, attention à ne pas en mettre en trop grande quantité d’un coup : une épaisse couche d’herbe fraîche peut vite se transformer en une masse compacte et malodorante. L’astuce ? Alterner les couches et bien mélanger pour favoriser l’aération, explique notre jardinier paysagiste. Résultat : un compost riche qui viendra booster la croissance de vos légumes et de vos fleurs.

Faire du paillage naturel pour protéger son potager

Le paillage, ou mulching, c’est l’astuce de jardinier par excellence. Au lieu de jeter votre herbe tondue, étalez-la directement au pied de vos plantes, arbres ou légumes. Elle va tenir le rôle d’un tapis protecteur en gardant l’humidité du sol et en limitant l’apparition des mauvaises herbes. Parfait en période de sécheresse ! En plus, en se décomposant, l’herbe libère progressivement des nutriments qui enrichissent la terre. Un engrais naturel, gratuit et efficace… qui dit mieux ?

Fini les déchetteries, place au mulching automatique !

Jeter son herbe tondue en déchetterie ? De plus en plus compliqué ! Avec la réglementation qui évolue, de nombreuses déchetteries refusent désormais les résidus de tonte. Alors, autant anticiper et opter pour une solution plus simple et plus écologique. La meilleure ? Le mulching intégré à votre tondeuse, insiste Alexandre ! Avec cette option, l’herbe est finement broyée et laissée sur place. Pas de ramassage, pas de transport, pas de perte de temps ! En plus, ce procédé nourrit directement votre pelouse, lui évitant de jaunir en été.

Depuis des années, j'utilise le mulching et je n'ai plus jamais eu à me poser la question des déchets de tonte, ils retournent, de fait, à leur origine ! Et vous, quelle astuce utilisez-vous pour éviter de jeter vos déchets verts ?