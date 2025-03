Quand tondre sa pelouse pour la première fois en 2025, après l’hiver ?

L’hiver touche à sa fin, et avec lui, cette envie irrépressible de redonner un coup de frais à notre jardin. Lorsque j’observe le mien, je reste songeuse et quelque peu affolée par l’ampleur des dégâts. Rien que de l’eau, de l’eau de pluie, de l’eau de là-haut, voici comment je résumerai l’état de ce dernier. Mais attention, ressortir la tondeuse trop tôt pourrait bien faire plus de mal que de bien à votre gazon. Alors, quel est le bon moment pour cette première tonte tant attendue ? Si vous voulez un tapis vert digne d’un golf sans mettre votre pelouse en péril, il y a quelques règles d’or à respecter. Suivez le guide pour une coupe maîtrisée et un gazon resplendissant !

À quelle température tondre pour la première fois ?

Nous sommes au tout début du mois de mars, et si j’en crois ma sensation en sortant au petit matin, le printemps n’est pas encore là : il fait un froid de canard ! Et, tondre trop tôt, n’est pas une bonne idée, le gazon est encore en sommeil, et vous lui feriez plus de mal que de bien. Pour éviter ce scénario catastrophe, la règle est simple : attendez que la température du sol dépasse 6 °C de manière constante. Ce seuil marque la fin du repos hivernal et annonce que l’herbe a repris suffisamment de vigueur pour supporter une coupe. Les experts s’accordent à dire que le 18 mars est une date de référence idéale pour de nombreuses régions. Cependant, la météo étant une grande capricieuse, il vaut mieux rester attentif aux signes de la nature. Nous ne sommes jamais à l’abri d’un dernier coup de froid, surtout au nord de la Loire… Patience, au pire la pelouse sera un peu plus haute que prévu, rien de dramatique !

Les étapes d’une tonte réussie

La première tonte ne doit surtout pas être radicale. Si vous coupez trop court, vous risquez de stresser votre gazon et de l’affaiblir. Voici comment procéder intelligemment :

Réglez les lames sur une hauteur élevée : 6 à 8 cm est la taille parfaite pour laisser l’herbe se renforcer.

Ne coupez pas plus d’un tiers de la hauteur : une coupe trop drastique prive l’herbe de ses réserves et ralentit sa croissance.

Choisissez le bon moment : privilégiez une tonte en fin d’après-midi, une fois la rosée évaporée pour éviter d’affaiblir l’herbe et minimiser les maladies.

Aiguisez vos lames : une tondeuse bien affûtée coupe proprement et évite les pointes jaunies.

Favorisez un arrosage profond : un arrosage modéré, mais espacé, incite les racines à plonger plus profondément, rendant l’herbe plus résistante à la sécheresse.

Voilà pour la technique à adopter, néanmoins, le secret réside dans un entretien régulier, toute l’année, ou presque.

Entretenez votre pelouse toute l’année

Ne vous arrêtez pas à la première tonte ! Un entretien régulier garantira un gazon verdoyant et robuste tout au long de la belle saison. Vous pouvez aussi opter pour le « mulching » en laissant les fines coupes sur la pelouse : elles se décomposeront et enrichiront naturellement votre sol. Je n’achèterai plus jamais une tondeuse sans mulching, c’est un bonheur de voir la pelouse former une couche protectrice et cela évite de devoir gérer les déchets de tontes !

Alors, à vos tondeuses… mais au bon moment ! Et vous, avez-vous une date fétiche pour votre première tonte de l’année ? Ou bien êtes-vous plutôt du genre à attendre que l’herbe vous arrive aux chevilles ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .