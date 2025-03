Adieu la corvée de tonte, le robot tondeuse sans fil périmétrique Lawnmaster est à 399 €

Entre les rallonges électriques emmêlées, les câbles périphériques à installer au millimètre près et les applications capricieuses à paramétrer, certaines tondeuses robots donnent plus envie de retourner à la bonne vieille tondeuse manuelle. Et, je dois reconnaître que c’est un peu ce que je pense. C’est peut-être la raison qui fait que j’ai gardé ma vieille tondeuse thermique, et tant pis pour les courbatures ! Apparemment, l’ère des tondeuses robot impossibles à installer est révolue grâce notamment au Lawnmaster 24 V, un robot tondeuse autonome sans fil périmétrique proposé à 399,90 €* au lieu de 514,47 € pendant les ManoManoDays. Avec lui, nul besoin d’être bricoleur du dimanche ou geek à temps plein pour garder sa pelouse impeccable. Présentation.

Une tondeuse robot… qui ne vous demande rien (ou presque).

Ce robot a été conçu pour aller à l’essentiel : tondre efficacement, en toute autonomie, sans contrainte technique. Simple à utiliser, respectueux de la petite faune et suffisamment malin pour éviter les obstacles, le Lawnmaster s’impose comme une solution idéale pour les jardins jusqu’à 200 m². Contrairement à la plupart des robots du marché, il ne nécessite aucune installation de câble périphérique, aucune prise électrique extérieure, et même aucune application à télécharger. On le sort de son carton, on règle la hauteur de coupe de 20 à 60 mm, on place la batterie, et hop, il part en mission tonte.

Un robot tondeuse parmi les plus simples à installer !

Le secret de sa liberté ? Il embarque une caméra intelligente et des capteurs à ultrasons qui lui permettent de reconnaître la pelouse, de détecter les obstacles et de se frayer un chemin tout seul. Même les coins un peu escarpés ne lui font pas peur : ses roues robustes et son moteur peuvent grimper des pentes jusqu’à 35 %. Que vous ayez un terrain plat ou vallonné, il s’adapte sans rechigner. Et, pour celles et ceux qui aiment avoir le choix, il propose deux styles de coupe : aléatoire, pour un effet « je passe partout sans routine », ou en spirale, plus méthodique. À chacun son style de jardinage !

Une autonomie surprenante et un vrai souci de sécurité

Avec sa batterie lithium-ion 24 V 4.0 Ah, le Lawnmaster peut fonctionner pendant environ 3 heures, ce qui est largement suffisant pour entretenir une pelouse de 200 m². Et, lorsqu’il fatigue, il se recharge en seulement 60 minutes grâce au chargeur rapide inclus. Mais, ce robot ne pense pas qu’à lui : il pense aussi aux autres. Il est équipé de capteurs d’élévation qui arrêtent immédiatement les lames s’il est soulevé, d’une clé de sécurité pour éviter les mauvaises manipulations par les enfants, et surtout, il fonctionne uniquement de jour.

Sécurité et performances au programme du Lawnmaster 24 V

Une excellente nouvelle pour nos amis les hérissons, qui sortent essentiellement la nuit et sont souvent en danger avec d’autres modèles plus actifs 24/24. Enfin, ses trois lames pivotantes assurent une coupe nette, et sa largeur de travail de 16 cm lui permet de passer partout, même dans les petits recoins du jardin. Et, une fois le travail terminé, il se range facilement grâce à sa poignée de transport et son format compact (44 × 35 cm, pour seulement 8,14 kg).

Avec son prix réduit de 399,90 €* pendant les ManoManoDays, le robot tondeuse Lawnmaster 24 V propose une alternative accessible et simple aux tondeuses robotisées plus complexes. Alors, prêts à déléguer la tonte à un assistant qui ne se plaint jamais et respecte les hérissons ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

