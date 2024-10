Comment bénéficier des 3 000 € d’aides pour le débroussaillage (obligatoire) de son jardin ?

Nous sommes nombreux à posséder un petit (ou grand) jardin que nous entretenons avec « amour », et parfois avec un peu de haine ! En effet, quand la Nature reprend ses droits et que le beau jardin devient une forêt vierge, on se dit qu’il y a du pain sur la planche. Et, parfois, nos conditions physiques ne nous permettent pas, ou plus, d’entretenir correctement ce petit écrin de verdure. Et, pourtant, dans certains cas, l’entretien des jardins se trouve une obligation via les Obligations Légales de Débroussaillement, même si ces dernières ne concernent pas tous les particuliers. Dans certains cas, il est également possible de bénéficier d’aides financières afin de pouvoir respecter ces OLD et ne se retrouver hors-la-loi. Mais, qu’est-ce qu’une Obligation Légale de Débroussaillement, et quelles aides sont disponibles pour la respecter ? Je vous explique tout cela immédiatement.

Il existe une obligation légale de débroussaillement (OLD)

Cette obligation est fixée par le Code forestier, qui détermine, par l’arrêté ministériel du 6 février 2024, les zones concernées par ces OLD. En règle générale, les forêts concernées sont des bois, des landes, des maquis ou encore des garrigues exposées aux menaces d’incendies. Les propriétaires situés autour de ces zones et dans un rayon de 200 m autour, sont dans l’obligation de débroussailler leurs parcelles. Ces OLD concernent 43 départements de France métropolitaine, une liste que vous pouvez désormais retrouver sur le Géoportail, le zonage informatif des OLD.

Des aides possibles pour respecter ces obligations

Ces aides vont vous permettre d’entretenir votre jardin, mais surtout d’éviter une amende de 1 500 € si votre département est soumis aux OLD. Comme le rappelle le ministère de la Transition Écologique, débroussailler, c’est « se créer une ceinture de sécurité en cas de feu de forêt, dans le but de se protéger, protéger ses proches et son habitation, faciliter l’intervention des secours et préserver son environnement ». Ce n’est pas uniquement une question esthétique, pour qui pourrait penser le contraire.

Une limite de 3 000 € par an

Pour réduire la facture, que vous soyez obligé de débroussailler ou que vous souhaitez seulement entretenir votre jardin, sachez que vous pouvez profiter de crédits d’impôts. La première aide consiste en une réduction ou un crédit d’impôts en vertu de l’article 199 du Code Général des Impôts et du service à la personne. Cette réduction peut être accordée dans une limite de 3 000 € par an et par foyer fiscal. Pour en bénéficier, les travaux doivent être effectués par une entreprise déclarée, et faire l’objet d’une facturation évidemment. Attention, cette aide est souvent soumise à condition d’âge.

Un exemple concret

Pour l'entretien de son jardin, mon beau-père, âgé de 85 ans, emploie une société de jardinage, car dans l'incapacité de le faire lui-même. L'entretien lui est facturé 500 € par passage, qu'il paie au professionnel. Lors de sa déclaration de revenus, étant imposable, il lui suffit de remplir la case 7DB, avec le montant dépensé dans l'année. Cette somme, si elle ne dépasse pas celle de 3 000 €, vient se soustraire à ses revenus. Dans son cas, cela lui permet de passer à la tranche inférieure d'imposition, et donc de payer moins d'impôts. Néanmoins, quel que soit l'âge des « employeurs », les crédits d'impôts peuvent profiter à tous.