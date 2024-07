Thuyas envahissants ? Découvrez comment réutiliser leurs déchets intelligemment dans votre jardin.

Les thuyas (Thuja), appelés aussi cèdres au Canada, sont des arbres très utilisés pour former des haies touffues qui nous protègent des regards indiscrets, et par ailleurs du vent. Ces conifères à croissance rapide ont néanmoins un « gros inconvénient » auquel je suis confrontée chaque année : il faut les tailler ! Envahissants, ils s’étoffent en largeur, et peuvent en quelques années atteindre des hauteurs assez phénoménales. De plus, ils ont aussi un autre inconvénient lorsque je les taille : leurs branches si encombrantes ! Les thuyas, en termes de recyclage des déchets verts, n’ont pas très bonne réputation, on entend souvent dire qu’ils ne « servent à rien ». Puisque je dois bientôt tailler mes thuyas, j’ai cherché à savoir si je ne pouvais vraiment pas réutiliser ces déchets. Il existe bel et bien des solutions, que je vous propose de découvrir avec les conseils d’Hubert Fontaine, dit Hubert le Jardinier.

Ce qu’il ne faut pas faire avec les branches de thuyas !

Avant de vous donner quelques astuces de recyclage, je vous explique ce qu’il ne FAUT SURTOUT PAS faire avec ces branchages. La première des choses à ne pas faire étant de les brûler dans votre jardin, et ce, même dans un tonneau. Le brûlage des déchets verts est strictement interdit en France, comme Méline vous l’indiquait dans cet article. Thuyas ou non, vous ne pourrez pas les brûler à ciel ouvert, ces résineux contiennent du terpène, un hydrocarbure très « réactif » et dangereux pour l’environnement. Ce dernier est également dangereux pour votre poêle à bois. En effet, le bois de résineux monte très rapidement en température : vous ne pourrez pas, non plus, l’utiliser comme bois de chauffage !

Solution de recyclage n° 1 : le broyat de thuyas pour les réchauds

En permaculture, le broyat de thuyas que l’on obtient après avoir passé les branchages dans un broyeur de branche, peut-être utilisé comme combustible pour les réchauds. Attention, je parle ici de réchauds de camping, ou de barbecue à charbon, le broyat de thuyas, une fois bien sec, se révèlera être un formidable allume-feu écologique.

Solution de recyclage n° 2 : protéger les semis contre le gel

Si vous souhaitez réutiliser le thuya à d’autres fonctions, le broyeur deviendra un outil essentiel à posséder. Pour ma part, j’utilise le broyeur électrique Einhell, et en suis pleinement satisfaite. Ainsi, lorsque vous semez vos graines de melons, de potimarrons, ou de potirons, le broyat de thuyas formera un tapis chaud à ces cucurbitacées. En le recouvrant d’un voile d’hivernage, vos semis seront protégés des intempéries hivernales.

Solution de recyclage n° 3 : un désherbant naturel !

Le broyat de thuyas, encore lui, peut aussi être utilisé pour désherber certaines parties du jardin. En formant une couche d’environ un centimètre de broyat de thuyas, vous allez étouffer les adventices. Mais, en plus, la thuyonne contenue dans la sève des thuyas va empêcher les mauvaises herbes de repousser. Cependant, attention, le broyat de thuyas augmente l’acidité du sol de manière assez importante. Par conséquent, il conviendra parfaitement pour désherber sous la haie de thuyas directement ou pour des bruyères, des genêts ou des fougères. En revanche, oubliez le thuya pour les lavandes, les géraniums, ou les pavots, ils risqueraient de ne pas s’en remettre ! Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

