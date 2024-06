Ces communes françaises proposent des aides jusqu’à 100 % du prix d’un récupérateur d’eau de pluie

Nous ignorons ce que nous réserve l’été 2024, mais le printemps, lui, aura été plutôt très pluvieux. En Seine-et-Marne, où je vis, je peux compter les jours ensoleillés sur les doigts d’une main depuis le 20 mars dernier, jour de printemps. La pluie est devenue notre lot quotidien, pas un jour sans elle ! Ceux qui possèdent des récupérateurs d’eau de pluie, ont dû faire le plein, voire ajouter un autre récupérateur tant il pleut. L’été caniculaire ne semble pas réellement d’actualité, mais, au moins, nous aurons de quoi palier une éventuelle sécheresse. Si vous ne possédez pas encore de récupérateur d’eau de pluie, voici une sélection de quelques aides disponibles à travers la France. Découverte.

Le Département de la Somme

Cette aide a pour objectif de financer l’achat de collecteurs d’eau de pluie, qu’ils soient hors sol ou enterrés, d’une capacité minimale de 200 litres pour équiper la résidence principale. Elle est aussi possible pour l’achat de cuves enterrées d’une capacité minimale de 2 000 litres pour équiper la résidence principale. Les achats doivent avoir été effectués après le 1ᵉʳ janvier 2024. Cette aide est destinée aux particuliers dont la résidence principale se situe dans la Somme et dont les ressources ne dépassent pas les plafonds suivants :

32 472 € pour une personne fiscalement autonome, ce qui équivaut à 2 SMIC.

48 708 € pour les personnes pacsées, mariées ou pour une personne rattachée au foyer fiscal de ses parents, ce qui équivaut à 3 SMIC.

L’aide couvre 50 % du coût TTC de l’achat, avec une limite de 150 € pour l’achat d’un collecteur d’eau de pluie hors sol ou enterré de 200 litres minimum. L’aide est au maximum de 500 € pour l’achat d’une cuve enterrée de 2 000 litres minimum. Une seule aide sera accordée par foyer fiscal. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site du Conseil Départemental de la Somme.

Communauté d’agglomération Bourges Plus

Dans le cadre du plan RÉSILIENCE pour l’Eau de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, Bourges Plus a été sélectionné comme lauréat d’un appel à projets. Le but étant de mener une opération collective visant à distribuer 1 000 citernes d’eau de pluie sur trois ans, avec le développement d’outils d’accompagnement. Ces récupérateurs d’eau de 500 litres seront distribués en priorité aux habitants qui n’en possèdent pas encore. Les cuves devront être raccordées à une gouttière. Les distributions auront lieu après la participation à un atelier sur les enjeux de l’eau, les écogestes et le montage de la cuve. Les participants devront signer une charte d’engagement pour l’eau. Ils recevront ensuite un dispositif complet comprenant :

Une cuve de 500 litres

Un socle

Un robinet

Un kit de connexion à la gouttière

Plus d’informations sur cette future distribution ? Rendez-vous sur le site de la communauté d’agglomération Bourges Plus.

Commune de Guénange (57)

Pour la deuxième année consécutive, la commune de Guénange vous permet d’acquérir un récupérateur d’eau à tarif très préférentiel. Une offre réservée, bien entendu, aux seuls habitants de la commune, pour les 150 premiers inscrits et pour un seul par foyer.

Les engagements de l’usager :

Contribuer à hauteur de 10 € pour l’achat du récupérateur

Réduire sa consommation d’eau potable

Ne pas revendre le récupérateur d’eau dans les 5 ans qui suivent la livraison

Ne pas connecter le trop-plein au réseau d’eaux pluviales

Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site de la commune de Guénange.

La communauté d’agglomération Sicoval (31)

Afin de promouvoir la préservation de la ressource en eau, la Communauté d’agglomération du Sicoval propose un soutien financier aux habitants de son territoire qui ont acheté et installé un récupérateur d’eau de pluie aérien. Ce formulaire vous permet de faire une demande d’aide financière de 40 € pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie aérien. Cette subvention est disponible pour la période du 1ᵉʳ janvier 2024 au 31 décembre 2024, jusqu’à épuisement des crédits alloués à cette initiative. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site de la communauté d’agglomération Sicoval.

La communauté de communes Pevel Carembault (59)

Dans le cadre de la gestion de la ressource en eau et de l’adaptation aux changements climatiques, Pevel Carembault propose une aide à l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie neuf. Cette subvention couvre 50 % du prix d’achat, avec un plafond de 100 €. La cuve, d’une capacité minimale de 1 000 litres, doit être achetée auprès d’un fournisseur local. La facture d’achat doit être datée après le 1ᵉʳ juin 2024. Pour bénéficier de cette aide, les habitants doivent obligatoirement s’inscrire et participer à l’une des cinq réunions d’information sur le thème « Eau et biodiversité au jardin », qui se tiendront entre juin et juillet 2024. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site de la communauté de communes Pevel Carembault.

Le Département des Bouches-du-Rhône

Le Département propose une nouvelle aide exceptionnelle pour financer l’achat de deux types de récupérateurs d’eau de pluie :

D’un kit jardin (cuve hors-sol) : 25 % du montant TTC de l’achat dans la limite de 250 euros pour une installation hors-sol.

D’un kit habitat (cuve enterrée) : 50 % du montant TTC de l’achat dans la limite de 2000 euros pour une installation enterrée (cuve, pompe et pose incluses).

Cette aide s’adresse à tous les propriétaires occupants des Bouches-du-Rhône pour équiper leur résidence principale, sans conditions de revenus. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site du Département des Bouches-du-Rhône.

L’agglomération Angers Loire Métropole

Cette aide s’ajoute à la subvention versée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, permettant de couvrir jusqu’à 80 % du prix total, incluant le récupérateur et le kit d’installation. Une condition essentielle est que la gouttière raccordée au récupérateur soit déconnectée du réseau public, afin que le trop-plein soit dirigé vers la parcelle et non vers les canalisations d’eaux pluviales. Seuls les logements utilisés comme résidence principale peuvent bénéficier de ce dispositif. Les conditions requises incluent être propriétaire d’un logement dans une des communes d’Angers Loire Métropole. Il faut aussi déconnecter définitivement sa gouttière du réseau public d’eaux pluviales (jusqu’à deux gouttières par logement), et permettre au trop-plein du récupérateur d’eau de retourner dans son jardin. De plus, vous devrez acheter un récupérateur d’eau de pluie neuf d’une capacité minimale de 200 litres. Le montant de l’aide sera calculé au prorata du prix d’achat, avec un maximum de 80 %, et variera en fonction du volume du récupérateur d’eau.

Montant maximal par volume de récupérateur :

260 € TTC pour l’achat d’un récupérateur d’une capacité comprise de 200 à 300 litres

310 € TTC pour l’achat d’un récupérateur d’une capacité comprise de 301 à 600 litres

360 € TTC pour l’achat d’un récupérateur d’une capacité supérieure à 600 litres.

Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site de la Métropole d’Angers.

La communauté d’agglomération du Grand Albigeois (81)

Pour encourager le stockage et l’utilisation de l’eau de pluie, la Communauté d’agglomération de l’Albigeois offre une subvention aux résidents qui achètent un récupérateur d’eau de pluie. Cette aide couvre 75 % du prix d’achat, jusqu’à 110 €. Pour en bénéficier, vous devez être majeur, résider sur le territoire de la Communauté d’agglomération de l’Albigeois, avoir un espace suffisant pour installer le récupérateur d’eau (comme un balcon, une cour ou un jardin), et l’installer uniquement sur ce territoire.

De plus, vous devez vous engager à ne pas revendre le récupérateur d’eau acheté grâce à cette aide pendant trois ans, sous peine de devoir restituer la subvention à la Communauté d’agglomération de l’Albigeois. L’aide est limitée à une demande par foyer. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site de la communauté d’agglomération du Grand Albigeois. Connaissez-vous d’autres aides disponibles dans votre région, commune ou département ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .