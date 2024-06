Comment (bien) nettoyer l’intérieur d’un récupérateur d’eau de pluie ?

Vous avez opté pour un récupérateur d’eau de pluie et c’est plutôt une bonne idée, car il doit être bien plein si vous vivez autre part que dans le sud de la France. L’année 2024 bat tous les records en termes de pluie et est même considérée comme ayant connu le 4ᵉ printemps le plus arrosé, selon Météo France. Je ne peux présager de rien, et peut-être que nous aurons la plus grande canicule de tous les temps ? Qui vivra verra comme on dit ! Avez-vous pensé à nettoyer votre récupérateur d’eau cette année ? Si ce n’est pas le cas, je vous conseille d’utiliser l’eau restante pour arroser vos plantations de printemps. Avant que les orages, souvent fréquents en juin, viennent le remplir. Pourquoi ? Eh bien, parce qu’un récupérateur d’eau de pluie devrait être nettoyé une fois par an. Suivez le guide !

Au moins une à deux fois par an

Fréquemment, il est conseillé de le faire au moins une à deux fois par an, mais cela peut s’avérer plus fréquent. Tout va dépendre de votre région, des conditions météorologiques, de l’entretien de vos gouttières, et de la qualité de l’eau récupérée. Quant à la période la plus judicieuse pour le nettoyage, elle se situe au début du printemps et à la fin de l’automne. Néanmoins, si vous vivez dans une zone très industrialisée, dans laquelle l’eau de pluie peut être polluée par des particules, il est conseillé de réaliser le nettoyage une fois par trimestre.

Un nettoyage indispensable

À l’évidence, le nettoyage de votre cuve commencera par le vidage de la cuve. Ne jetez pas l’eau restante, profitez-en pour nettoyer votre terrasse, un mur défraîchi ou pour arroser votre pelouse, par exemple. Une fois la cuve vidée, vous devrez la nettoyer au tuyau d’arrosage ou avec un nettoyeur haute pression. Les dépôts s’accumulent et il est important de vous en défaire. Passons ensuite au nettoyage du collecteur et des filtres, qui est aussi très important, il en ira de la pureté de votre eau de pluie. Pour ce faire, vous devrez évidemment les démonter, les nettoyer et les débarrasser des brindilles et autres débris de feuilles mortes. Pensez également à nettoyer la gouttière, source d’approvisionnement de votre récupérateur d’eau de pluie.

Comment désinfecter le réservoir ?

Pour cette dernière opération avant de le remettre en place, je vous livre une recette classique, mais quelque peu chimique, qui ne plaira assurément pas à tout le monde. En disposant quelques pastilles d’eau de javel dans le fond avec un peu d’eau, vous êtes certains de désinfecter votre réservoir. Néanmoins, cette solution nécessite un rinçage précautionneux et abondant. Si vous optez pour la Javel, laissez reposer 30 minutes avant de rincer. Vous avez aussi l’option vinaigre blanc, moins chimique, mais peut-être aussi moins radicale, et du bicarbonate de soude.

Tous ces produits vont supprimer les éventuelles bactéries, mais par ailleurs les mauvaises odeurs que le récupérateur pourrait renfermer. Quelle que soit la méthode choisie, la désinfection de votre récupérateur d’eau de pluie est cruciale, car elle évitera l’eau croupie, la prolifération de moustiques, et la pollution éventuelle des sols ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Recuperateur D Eau de Pluie pour Tuyau de Descente Ø 70-100mm, Récupérateur Eau de Pluie pour Toitures Jusqu'à 80 m², Collecteur Eau de Pluie, Récupérateur d'eau avec Accessoires de Montage 【Emballage Inclus】Notre collecteur d'eau de pluie peut être facilement installé en seulement 5 minutes. Le kit collecteur de pluie comprend un inverseur de baril de pluie, une buse couronne de... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez