Les inconvénients d’un récupérateur d’eau de pluie que l’on oublie souvent de vous mentionner

Les récupérateurs de pluie existent depuis des lustres ! Je me souviens de ceux du jardin de mon grand-père qui étaient deux simples futs bleus installés sous la gouttière du cabanon. C’était dans les années 80 et, à cette époque, on ne se posait pas la question d’installer un récupérateur d’eau de pluie, c’était une évidence ! Aujourd’hui, préserver la ressource eau est devenu primordial, et les collectivités en sont arrivées à aider à l’achat d’un récupérateur de pluie. Dans les médias, on vante ses mérites, les économies, la préservation de l’eau, etc. Mais, dans les faits, quels sont les inconvénients d’un récupérateur de pluie ? Est-ce vraiment utile, ou un effet de mode ? Cassons les clichés !

Inconvénient n° 1 : les conditions météorologiques

Le récupérateur d’eau de pluie, comme son nom l’indique, accueille la pluie qui tombe du ciel ! Je ne vous apprends rien ! Mais, encore faut-il qu’il pleuve. Prenons un exemple simple. Vous disposez d’une cuve aérienne de 200 litres pleine. Vous l’utilisez pour arroser votre jardin, pourtant l’été est là et les précipitations sont absentes plusieurs semaines. Votre récupérateur de pluie restera vide tant qu’il ne pleuvra pas, et parfois, cela peut durer longtemps ! Pour être rentable en eau de pluie, une cuve de 1 000 litres sera le minimum à posséder !

Inconvénient n° 2 : le besoin en eau

La question à se poser peut-être avant d’acheter un récupérateur d’eau de pluie est la suivante : ai-je réellement besoin de récupérer de l’eau de pluie ? À titre personnel, avec un petit potager, quelques oyats qui se remplissent à l’eau de pluie, je n’ai pas le besoin d’un récupérateur d’eau de pluie. La terrasse, je la frotte quand il pleut, puis la rince rapidement à l’eau potable. Pour le reste, mon besoin en eau est limité à l’extérieur, je ne vois donc pas l’utilité d’investir dans ce type de réservoir. Qui plus est, je serai bien incapable de déterminer la quantité dont j’ai besoin !

Inconvénient n° 3 : le prix !

Certains récupérateurs d’eau de pluie, souples, coûtent moins de 40 €, mais ont une capacité de 200 litres, et on l’a vu, cette quantité peut être insuffisante, notamment l’été. Pour être certain d’économiser, il faut investir dans un récupérateur de 1 000 litres au moins ou dans une cuve enterrée. Et, là, les budgets sont importants. Comptez au minimum 300 € pour une cuve de 1 000 litres, généralement très peu esthétique, soit dit en passant !

Inconvénient n° 4 : l’utilisation de l’eau

Si l’on considère un récupérateur d’eau de pluie aérien, installé dans le jardin ou sur la terrasse, l’eau récupérée est utilisable uniquement pour certains usages. Il est interdit de la boire et de l’utiliser pour les eaux de cuisson. Tout au plus, vous l’utiliserez pour arroser le jardin, les plantes, et nettoyer vos allées ou votre terrasse. On vous rappelle deux choses :

Vous ne pouvez pas l’utiliser pour laver votre voiture, car c’est interdit par le Code de l’Environnement (Article L216-6).

Si vous l’utilisez pour la chasse d’eau ou le lave-linge, vous devrez payer une taxe de rejet des eaux usées dans le réseau.

Tout compte fait, l’eau de pluie n’est pas utilisable pour tout, et à moins d’avoir un immense jardin potager, ou de nombreux massifs fleuris, ce n’est peut-être pas si utile que cela.

Inconvénient n° 5 : un nid à moustique

Bien sûr, les récupérateurs d’eau de pluie sont protégés par un couvercle, et vous avez probablement ajouté des filtres, ou des moustiquaires, pour vous protéger des moustiques. Néanmoins, un récupérateur d’eau contient de l’eau stagnante, véritable aimant à moustique. Et, ces bestioles s’inviteront par le moindre interstice pour y pondre leur progéniture ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .