Récupérateurs de pluie et économie d’eau, cinq nouvelles collectivités annoncent des aides pour leurs administrés

Certaines régions françaises ont subi, ces dernières semaines, de fortes inondations, comme dans le Pas-de-Calais, noyé sous les crues des différents cours d’eau. Des inondations à répétitions qui commencent à lasser les habitants. Dans d’autres régions de France, l’eau de pluie est plutôt une bénédiction, et l’idée de faire des stocks pour cet été fait son chemin. De nombreuses régions, communes ou départements proposent déjà des aides à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie. En ce début d’année 2024, cinq nouvelles collectivités (liste non exhaustive) proposent des aides à ces acquisitions, et ce peut être une aubaine pour accumuler de l’eau de pluie en cette saison. Découvrons ensemble ces nouvelles aides et comment en bénéficier.

Communauté Urbaine d’Arras

Arras, préfecture du Pas-de-Calais, ne manque pas d’eau de pluie, le département ayant été gravement touché par les dernières inondations. La CUA (Communauté Urbaine d’Arras) instaure une aide à l’achat des cuves de récupération d’eau de pluie à partir de cette année. Cette aide sera effective au 1ᵉʳ janvier 2024, pour les achats effectués à partir du 1ᵉʳ juillet 2023.

Pour bénéficier de cette aide, vous devez :

Résider dans l’une des 46 communes de la Communauté urbaine d’Arras

Avoir effectué votre achat chez un commerçant du territoire

Ensuite, vous devrez remplir le dossier de financement via le site démarches en ligne en fournissant votre preuve d’achat (ticket de caisse, facture). Le montant de l’aide sera égal à de 50 % du montant TTC plafonné à 200 € (une seule demande par logement). En savoir plus ? Rendez-vous sur le site cu-arras.fr.

Angers Loire Métropole

Les habitants du Maine-et-Loire, et en particulier ceux de la communauté de communes Angers Loire Métropole, peuvent prétendre à une aide à l’achat de récupérateur d’eau de pluie. À partir du printemps 2024, Angers Loire Métropole proposera une aide allant de 50 à 150 euros, en fonction de la taille du récupérateur, aux particuliers qui feront l’acquisition de cet équipement. Cette aide sera complémentaire à la subvention octroyée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, atteignant ainsi jusqu’à 80 % du coût total (récupérateur et kit d’installation). Cependant, une condition préalable pour bénéficier de cette aide est que la gouttière connectée au dispositif de récupération doit être déconnectée du réseau public. Par conséquent, le trop-plein sera dirigé vers la parcelle plutôt que dans les canalisations d’eau pluviale. De plus, seuls les logements utilisés à titre de résidence principale seront éligibles à ce dispositif. Les détails pratiques concernant la procédure de demande de subvention seront également communiqués au printemps 2024. En savoir plus, rendez-vous sur le site Angers Loire Métropole.

La Région Sud

Dans le sud de la France, la pénurie d’eau est présente quasiment toute l’année, et il est primordial de s’équiper d’un récupérateur d’eau de pluie. Pour aider les habitants de cette région « en manque d’eau », la Région Sud propose désormais deux dispositifs pour l’aide à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie :

Un dispositif destiné aux particuliers qui concerne l’achat de capacité minimum de 3 000 litres, à un taux maximal d’aide de 50 % avec un plafond de 6 000 €.

Un dispositif pour aider les territoires à identifier les fuites sur leurs réseaux. Une manière de limiter le gaspillage d’eau potable, qui, selon la région, représente un litre gaspillé sur quatre prélevés. La détection des fuites, notamment sur les réseaux anciens, est primordiale pour éviter le gaspillage.

La Région Sud précise que toutes les modalités seront connues au printemps sur le site maregionsud.fr.

Orléans Métropole

Orléans Métropole a pour ambition de favoriser l’essor des récupérateurs d’eau de pluie sur son territoire et propose une incitation à l’achat sous la forme de bons d’une valeur de 50 € par foyer. Dans le but de stimuler l’adoption de cet équipement à la fois écologique et économique par les particuliers, tout en les sensibilisant aux multiples enjeux liés à la gestion des eaux pluviales, Orléans Métropole met à disposition des bons d’achat de 50 € (un par foyer). Ces bons sont valables dans des enseignes partenaires, dont certaines proposent une réduction additionnelle de 10 % (avant déduction du bon).

Les conditions d’attribution

Le bon d’achat est valable pour l’acquisition d’un récupérateur d’eau de 300 litres minimum pour un montant minimum de 56 €.

Le bénéficiaire de cette aide financière doit demeurer dans l’une des 22 communes de la métropole. Un justificatif de domicile est demandé lors de l’inscription.

Le bon d’achat d’une valeur de 50 €, sur lequel figure un numéro unique, sera adressé par mail au bénéficiaire.

Le bon d’achat est nominatif. Il sera demandé lors du passage en caisse, imprimé et signé, et accompagné d’une pièce d’identité.

Les magasins participants à l’opération d’Orléans Métropole

Brico Leclerc à Fleury-les-Aubrais

Castorama à Olivet

Babee à Olivet

Botanic à Orléans

Jardiland à Orléans

Truffaut à Saint-Jean-le-Blanc

Rural Master à Saint-Jean-le-Blanc

Leroy Merlin à Saint-Jean-de-la-Ruelle

Brico dépôt à Saran

Villaverde à Saran

Jardiland à Saran

Pour en savoir plus sur cette aide, rendez-vous sur le site Orléans Métropole.

Saint-Nazaire Agglomération

À compter du 15 janvier, l’agglomération propose un soutien financier à tous ses résidents désireux d’acquérir un équipement de récupération d’eau. Ce dernier doit être neuf et avoir une capacité minimale de 300 litres. L’aide financière sera plafonnée à 50 € ou à la valeur d’achat si elle est inférieure à 50 € TTC. Un budget de 100 000 € est alloué pour l’année 2024. Pour effectuer une demande, les habitants pourront remplir un formulaire en ligne disponible à partir du 15 janvier 2024 sur saintnazaireagglo.fr ou directement auprès des guichets du service de l’eau. Les usagers devront présenter leur facture ainsi qu’une attestation de domicile pour obtenir le remboursement. Cette offre concerne les communes suivantes :

Besné

La Chapelle-des-Marais

Donges

Montoir-de-Bretagne

Pornichet

Saint-André-des-Eaux

Saint-Joachim

Saint-Malo-de-Guersac

Saint-Nazaire

Trignac

En savoir plus, rendez-vous sur le site saintnazaireagglo.fr ou par téléphone au 02 51 76 13 20.

Ville de Limoges

Cette année, les habitants de la ville de Limoges pourront également bénéficier d’une aide à l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie. Pour bénéficier de cette aide, une convention de financement, téléchargeable sur limoges.fr, doit être retournée, accompagnée des pièces justificatives, soit par mail à eaudurable@limoges.fr, soit par voie postale (Hôtel de ville – Eau durable – 1 square Jacques-Chirac – BP 3120 – 87031 Limoges). La convention peut aussi être déposée à la mairie, ou dans une mairie annexe.

Quant au montant de l’aide, il est 100 € au maximum par foyer, limitée à 50 % du coût total du matériel. La municipalité a réservé un budget de 50 000 € pour cette initiative. En savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de la ville : Limoges.fr. Votre ville, région ou département propose une aide instaurée récemment ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .