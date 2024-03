Quel est le meilleur récupérateur d’eau de pluie en 2024 ?

En 1975, chaque français consommait, en moyenne, 106 litres d’eau contre 148 litres aujourd’hui, selon le centre d’information sur l’eau (CIEAU). Des chiffres qui augmentent et qui doivent nous inciter à économiser l’eau, une ressource rare, qui, dans quelques années, pourrait venir à manquer. Lorsque l’on possède un potager, il a besoin d’eau évidemment, mais il est tout à fait possible d’utiliser l’eau de pluie pour ce besoin. En installant, par exemple, un (ou plusieurs) récupérateurs d’eau de pluie aériens, vous pourriez économiser chaque année des centaines de litres d’eau. Mais, quel récupérateur d’eau de pluie choisir ? Voici une petite sélection des récupérateurs d’eau de pluie à la une en cette fin d’hiver. Découverte.

Que dit la loi au sujet de la récupération des eaux de pluie ?

L’utilisation de l’eau de pluie est réglementée et ne doit, dans un premier temps, jamais être consommée. L’eau de pluie n’est pas potable, et pour des raisons sanitaires, il est interdit de la boire. Vous pouvez, en revanche, l’utiliser de diverses façons comme arroser votre potager, vos plantes vertes, laver votre terrasse, vos sols ou effectuer des travaux. Dans le cadre de travaux, l’eau peut servir, par exemple, à fabriquer une colle à papier peint, ou du plâtre, etc. En termes de législation, l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie aérien est libre. Vous n’avez donc besoin d’aucune autorisation. Cependant, il est interdit, pour des raisons sanitaires, d’installer un récupérateur d’eau de pluie sous un toit en amiante, ou en plaques de fibrociments.

Pour les petits espaces : le récupérateur Strata 100 l

Strata* Products Ltd propose une solution élégante et efficace pour la collecte d’eau avec son tonneau récupérateur d’eau mince d’une capacité de 100 litres. Idéal pour les petits espaces, sur un balcon ou une terrasse, il pèse seulement 2,74 kg et se manipule aisément. Sa forme rectangulaire s’intègre harmonieusement dans divers environnements. Grâce à sa construction robuste en plastique, il résiste aux éléments extérieurs tout en étant respectueux de l’environnement. Néanmoins, comme tous les récupérateurs d’eau, il craint le gel, et devra être rentré, ou isolé en hiver. Le récupérateur Strata 100 l est disponible à 54,99 € sur Amazon et au même prix sur Cdiscount.

Le récupérateur style Amphore de YourCasa

Apportez une touche de nostalgie dans votre jardin, avec le récupérateur en forme d’Amphore proposé par YourCasa*, spécialiste des récupérateurs d’eau de pluie. Ce modèle de 210 l conviendra pour les jardins de taille moyenne, et est livré avec un couvercle que vous pouvez transformer en pot de fleurs. Fabriqué en plastique résistant au gel et aux UV, ce récupérateur d’eau de pluie est conçu pour résister aux intempéries, assurant une durabilité à long terme. Ses dimensions de 56 cm de longueur, 60 cm de largeur et 118 cm de hauteur en font une option relativement étroite pour sa capacité impressionnante de 210 litres, proposant un gain d’espace tout en conservant un aspect moderne. Le réservoir est équipé de deux raccordements pour robinet/tuyaux d’eau de 3/4″, et est livré avec un robinet et une jardinière. Le récupérateur Amphore de YourCasa 210 L est disponible à 104,49 € sur Amazon et une version Jarre antique 1 000 L à 349 € sur Castorama.

Le récupérateur d’eau mural 300 l par Alice’s Garden

Ce dernier modèle est proposé par Alice’s Garden, autre grand spécialiste des accessoires de jardin. Avec une capacité de réservoir de 300 l, ce récupérateur s’adresse aux jardins de grande taille. Sa forme rectangulaire et l’aspect « pierre » de son esthétique, le rend discret et propose la possibilité de le fixer contre un mur, sur une descente de gouttière, par exemple.

Il est fabriqué en plastique durable et mesure 60 cm de long, 34 cm de large et 183 cm de hauteur. De plus, il est livré prêt à installer, avec un couvercle, un robinet, une fixation murale et un kit raccord chéneau. Le récupérateur d’eau mural 300 l par Alice’s Garden est disponible à 134,99 € sur Amazon et au même prix sur Conforama.

