Comment choisir un récupérateur d’eau de pluie et quelles sont les aides financières disponibles ?

La sécheresse hivernale touche déjà 15 départements français au 14 mars 2023. Une situation exceptionnelle qui présage de futures restrictions drastiques sur la consommation de l’eau. S’il nous suffit de tourner un robinet pour disposer d’eau potable en France, ce n’est malheureusement pas le cas de toutes les régions du monde. En 2023, 2,2 milliards de personnes sur la planète n’ont pas accès à l’eau potable depuis leur domicile. Cette sécheresse annoncée ne devrait rien arranger. En France, les consommateurs se ruent sur les récupérateurs d’eau de pluie, pour ne pas être pris au dépourvu cet été et pouvoir continuer d’arroser leurs jardins. Cependant, comment choisir un récupérateur d’eau ? Le saviez-vous qu’il existait des aides partout en France, ou presque, pour acquérir un récupérateur d’eau ? On vous explique tout.

Un récupérateur d’eau de pluie, qu’est-ce que c’est ?

Un collecteur d’eau de pluie est un système de collecte et de stockage de l’eau de pluie qui tombe sur les toits ou les surfaces étanches des bâtiments. L’eau de pluie collectée peut être utilisée à diverses fins domestiques telles que l’arrosage du jardin, le lavage de voiture, les toilettes, le nettoyage ou la lessive. Les systèmes de collecte d’eau de pluie consistent généralement en des gouttières qui récupèrent l’eau de pluie et la dirigent vers des filtres pour éliminer les débris et les impuretés. L’eau filtrée est ensuite gardée dans un réservoir de stockage, qui peut être placé hors sol ou enterré dans le sol. Le système peut également comprendre une pompe distribuant l’eau stockée pour différents usages. Le principal avantage d’un collecteur d’eau de pluie est qu’il réduit la consommation d’eau potable pour les tâches ménagères qui n’en nécessitent pas. Cela permet de réduire le coût de l’eau et aide à préserver la ressource en eau. C’est aussi une alternative écologique et durable à l’utilisation de l’eau potable pour des usages non potables.

Comment choisir un récupérateur d’eau de pluie ?

Il existe trois grands types de récupérateurs d’eau de pluie, selon leurs fonctions.

Les récupérateurs aériens sont les plus connus et disposent d’une capacité allant de 200 à 2 000 l. Souvent fabriqués en résine de synthèse comme le polypropylène, ils s’installent dans le jardin, avec une résistance parfaite aux conditions extérieures. Disponibles sous différentes formes et divers coloris, certains disposent de bacs à fleurs et agrémentent le jardin d’un nouveau mobilier. Comme ils sont aériens, leur réservoir se trouve donc hors sol. Cependant, il peut être caché par un coffrage en bois, une palissade ou des arbustes. Techniquement, il suffit de raccorder l’entrée du réservoir à une gouttière de toit ou d’abri de jardin, pour que celui-ci se remplisse à chaque pluie.

sont les plus connus et disposent d’une capacité allant de 200 à 2 000 l. Souvent fabriqués en résine de synthèse comme le polypropylène, ils s’installent dans le jardin, avec une résistance parfaite aux conditions extérieures. Disponibles sous différentes formes et divers coloris, certains disposent de bacs à fleurs et agrémentent le jardin d’un nouveau mobilier. Comme ils sont aériens, leur réservoir se trouve donc hors sol. Cependant, il peut être caché par un coffrage en bois, une palissade ou des arbustes. Techniquement, il suffit de raccorder l’entrée du réservoir à une gouttière de toit ou d’abri de jardin, pour que celui-ci se remplisse à chaque pluie. Les cuves enterrées pour récupérer l’eau de pluie sont moins connues et plus chères à installer également. Déclinée en acier, en béton ou en polyéthylène haute densité PEHD, la cuve est enterrée dans le jardin et se remplit grâce à un dispositif de gouttière en surface. Les volumes courants varient de 1 500 à 5 000 l. Ce qui correspond à des jardins d’environ 200 à 800 m². Attention, si votre terrain est humide, il sera nécessaire de la déposer sur un sol en béton et de la maintenir avec des sangles. Sur un sol argileux, il faudra installer un drainage autour de la cuve, pour évacuer les eaux souterraines.

pour récupérer l’eau de pluie sont moins connues et plus chères à installer également. Déclinée en acier, en béton ou en polyéthylène haute densité PEHD, la cuve est enterrée dans le jardin et se remplit grâce à un dispositif de gouttière en surface. Les volumes courants varient de 1 500 à 5 000 l. Ce qui correspond à des jardins d’environ 200 à 800 m². Attention, si votre terrain est humide, il sera nécessaire de la déposer sur un sol en béton et de la maintenir avec des sangles. Sur un sol argileux, il faudra installer un drainage autour de la cuve, pour évacuer les eaux souterraines. Les réservoirs souples fonctionnent de la même manière que les récupérateurs dits aériens, mais avec un réservoir souple, conçu à partir de matières synthétiques. Ces réservoirs souples sont proposés avec une contenance allant jusqu’à 20 m³. Ils sont pourvus d’une poche qui se gonfle comme un ballon au fil du remplissage.

Des aides existent pour acheter ou faire installer un récupérateur d’eau de pluie

Le sujet de l’économie de l’eau est tellement sensible que les régions, les départements ou les collectivités locales proposent des aides financières. Ainsi, la région Île-de-France propose une aide à l’installation de récupérateurs d’eau de pluie. Pouvant atteindre jusqu’à 50 % du prix de l’installation, ces aides concernent les cuves enterrées d’un volume de récupération de 5 m³ au minimum et les récupérateurs aériens ou réservoirs souples d’un volume de récupération de 3 m³ au minimum. Sachez que pour bénéficier de cette aide régionale, les travaux doivent impérativement être réalisés par une entreprise RGE.

À partir du 20 mars prochain, dans le Loiret, la ville d’Orléans distribuera des bons d’achat de 50 € à 1 500 personnes, dans plusieurs magasins de la ville. Retrouvez la liste des magasins participants. Le département de la Sarthe offre également une aide pour les récupérateurs d’eau de pluie. C’est « une aide auprès des particuliers, propriétaires privés et des collectivités, pour toute acquisition et installation d’un système de récupération des eaux de toitures ». Le taux de cette aide est fixé à 30 % du coût TTC de l’acquisition, avec un plancher d’aide de 100 € et un plafond de 500 €. Tous les détails sur le site du département. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, des aides existent partout en France. Il suffit de vous renseigner avant d’acheter ! Enfin, sachez que le taux de TVA pour ce type de produit est à 10 % au lieu de 20 %, mais qu’il n’est plus possible de bénéficier d’un crédit d’impôt.

