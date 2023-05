Toutes les aides (région, département, mairie) pour acheter un récupérateur d’eau de pluie en France en 2023

Les récupérateurs d’eau de pluie sont la tendance de ce printemps. Alors que certains départements sont en alerte sécheresse depuis quelques semaines déjà, les températures estivales n’arrangeront rien. Aussi, c’est presque naturellement que les particuliers se tournent vers les récupérateurs d’eau de pluie afin de profiter d’une eau tombée du ciel pour arroser leurs jardins. Posséder un récupérateur d’eau de pluie, c’est aussi, et surtout, préserver la ressource en eau, une ressource qui tend à se raréfier progressivement. Dans toute la France, il existe des aides financières apportées par les régions, les départements ou les mairies, pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie. Nous vous proposons un petit tour d’horizon des aides disponibles. Si votre région ne se trouve pas dans notre liste, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie, il se peut qu’une aide soit disponible, mais qu’elle soit, par exemple, réservée aux habitants de la commune. Découverte.

Les aides de l’État

À l’heure où nous écrivons cet article, il n’existe plus d’aide de l’État pour le financement d’un récupérateur d’eau de pluie, ni de crédit d’impôt. Seul le taux de TVA s’est abaissé à 10 % contre 20 % habituellement pour l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie. Et encore, cela concerne uniquement la fourniture et l’installation d’un système fixe de récupération d’eau de pluie avec préfiltre, décanteur, cuve de stockage enterrée, surpresseur et pompe électrique.

Les aides en région Auvergne Rhône-Alpes

Ain (01) : il n’existe pas de subvention départementale, mais certaines villes comme celle de Dagneux propose des aides aux habitants.

Allier (03) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Ardèche (07) : Tous économes en eau visent à inciter les acheteurs à économiser l’eau et à récupérer les eaux de pluie afin de réduire les déséquilibres sur la ressource en eau. Cette aide est possible pour les habitants des 150 communes du bassin versant de l’Ardèche.

Cantal (15) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Drôme (26) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Isère (38) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Loire (42) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Haute-Loire (43) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Puy-de-Dôme (63) : la municipalité de Romagnat a mis en place un programme d’assistance visant à faciliter l’acquisition de dispositifs tels que des récupérateurs d’eau de pluie, des systèmes hydroéconomes et des composteurs. À Issoire, il est possible de bénéficier d’une subvention de 40 %. De plus, le département du Puy-de-Dôme propose diverses aides environnementales, dont une pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie.

Rhône (69) : la communauté de commune du Pays de L’Arbresle propose une participation à hauteur 50 % du prix d’achat, subvention plafonnée à 100 € TTC. La ville de Mions accorde aussi une subvention (maximum 50 %). La ville de Limas remboursera jusqu’à 100 € pour l’achat d’une cuve de récupération d’eau de pluie, achetée à compter du 1ᵉʳ avril 2023 et jusqu’au 30 novembre 2025.

Savoie (73) : la ville de Porte-de-Savoie propose une aide financière de 50 % du prix d’achat, plafonnée à 50 €. La ville de La Motte-Servolex accorde une subvention définie comme suit : l’aide communale apportée est de 30 % du montant hors taxes des travaux d’installation, comprises fournitures, et plafonnée à 150 € par installation d’un contenant jusqu’à 1000 l, puis à 300 € pour un contenant de plus de 1000 l.

Haute-Savoie (74) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Les aides en région Bourgogne Franche-Comté

Côte-d’Or (21) : le département propose une aide destinée aux agriculteurs.

Doubs (25) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Jura (39) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Nièvre (58) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Haute-Saône (70) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Saône-et-Loire (71) : le département dispose d’une aide destinée aux particuliers, ainsi qu’une subvention destinée aux agriculteurs.

Yonne (89) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Territoire-de-Belfort (90) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Les aides en région Bretagne

Côtes-d’Armor (22) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Finistère (29) : la Communauté de Communes du Pays bigouden sud rembourse 30 € par bac et par foyer, tandis que l’agglomération CCA (Concarneau Cornouaille Agglomération) propose un bon de réduction de 20 € pour l’achat d’un réservoir de pluie. Une aide départementale est également en place pour les agriculteurs.

Ille-et-Vilaine (35) : la Collectivité Eau du Bassin Rennais offre une réduction de 20 € sur l’achat d’une cuve aux habitants de 56 communes concernées. La commune d’Acigné propose une remise de 25 € financée par la collectivité Eau du bassin rennais et 10 % supplémentaires accordés par les magasins participant à l’opération.

Morbihan (56) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Les aides en région Centre Val de Loire

Cher (18) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Eure-et-Loir (28) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Indre (36) : la commune de Levroux propose une aide à l’achat des récupérateurs d’eau de pluie, comme dans les communes qui dépendent du Syndicat des eaux de Levroux (SIAEP).

Indre-et-Loire (37) : la communauté de commune Chinon Vienne Loire propose une aide aux récupérateurs d’eau de pluie.

Loir-et-Cher (41) : la ville de Saint-Aignan – Seigy et le SIAEPA ont mis en place une aide à destination des particuliers.

Loiret (45) : Orléans Métropole lance l’opération Adoptez un récupérateur et distribue des bons d’achat pour l’acheter.

Les aides en région Corse

Corse-du-Sud (2A) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Haute-Corse (2B) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Les aides en région Grand-Est

Les aides en région Hauts-de-France

Les aides en région Île-de-France

La région propose différentes aides aux habitants des départements franciliens, cumulables avec les aides départementales.

Paris (75) : la ville ne propose pas d’aide particulière, mais les habitants sont concernés par certaines aides des communautés de communes.

Seine-et-Marne (77) : La commune de Dammarie-Les-Lys propose une aide financière.

Yvelines (78) : La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires propose un financement de 30 %, pouvant atteindre 700 €, pour l’achat de votre récupérateur d’eau de pluie.

Essonne (91) : ous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Hauts-de-Seine (92) : Grand Paris Seine Ouest (GPSO) offre une subvention aux résidents de maisons individuelles pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie d’une capacité minimale de 300 litres.

Seine-Saint-Denis (93) : Plaine Commune fournit des cuves de récupération des eaux pluviales afin d’aider à la mise en conformité des installations privées d’assainissement.

Val-de-Marne (94) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Val D’oise (95) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Les aides en région Normandie

Calvados (14) : La commune de Bayeux propose une subvention de 50 % du prix d’achat d’un récupérateur d’eau de pluie.

Eure (27) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Eure-et-Loir (28) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Manche (50) : nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Orne (61) : La communauté Orne Aval propose depuis quelques années une aide à l’achat des citernes à eau.

Seine-Maritime (76) : Le département propose différentes aides pour la récupération des eaux de pluie, destinées aux professionnels et collectivités. La commune de Grand Couronne propose des subventions aux particuliers, comme Caudebec-lès-Elbeuf ou encore Cléon.

Les aides en région Nouvelle-Aquitaine

Les aides en région Occitanie

Ariège (09) : La Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées propose différentes aides et subventions, notamment concernant les récupérateurs d’eau de pluie.

Aude (11) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Aveyron (12) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Gard (30) : La communauté de communes du Pont du Gard ne dispose pas d’aides financières, mais propose l’achat de récupérateurs d’eau de pluie à prix préférentiels.

Haute-Garonne (31) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Gers (32) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Hérault (34) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Lot (46) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Lozère (48) : La commune de Mende propose une aide financière versée sous la forme de chèques-cadeaux.

Hautes-Pyrénées (65) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Pyrénées-Orientales (66) : Le conseil municipal de Torreilles a voté le financement d’une aide (40 euros par foyer) pour l’achat d’un récupérateur d’eau. Cette somme équivaut à la moitié du coût d’un récupérateur d’eau.

Tarn (81) : La communauté de communes Centre Tarn, en partenariat avec le Syndicat mixte du bassin de l’Agout, finance 60 € pour l’achat de ce dispositif, qui permet de récupérer l’eau de pluie pour le jardin ou les usages domestiques, chez les commerçants locaux partenaires : la quincaillerie de Montredon-Labessonnié et la RAGT à Réalmont.

Tarn-et-Garonne (82) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Les aides en région Pays de la Loire

Loire-Atlantique (44) : Depuis le 1ᵉʳ janvier 2021, la commune de Basse-Goulaine accorde une subvention pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie. De même, Sautron propose une aide communale spécifique pour l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie aérien.

Maine-et-Loire (49) : La commune de Loire-Authion offre une assistance financière de 50 % pour l’achat de récupérateurs d’eau à usage domestique.

Mayenne (53) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Sarthe (72) : Le Conseil départemental de la Sarthe offre une aide aux particuliers et aux collectivités pour installer des récupérateurs d’eau de pluie.

Vendée (85) : La communauté du Pays des Herbiers accorde une subvention de 40 % du coût d’une cuve aérienne (jusqu’à 50 €) et de 50 % du coût d’une cuve enterrée (jusqu’à 500 €).

Les aides en région Provence-Alpes Côte d’Azur

Le président de la Région PACA, Renaud Muselier a indiqué que d’ici janvier 2024, la Région financera des récupérateurs d’eau de pluie pour les particuliers.

Hautes-Alpes (05) : La commune de Chateauvieux octroie une participation financière de 80 € maximum pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie

Alpes-Maritimes (06) : Le Département finance jusqu’à 5 000 € l’achat et la pose de votre citerne enterrée.

Bouches-du-Rhône (13) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Var (83) : La commune de Flayosc propose une aide financière pour l’achat par les particuliers de récupérateurs d’eau de pluie d’une capacité minimale de 300 litres, à hauteur de 50 % du montant de l’achat et dans la limite de 50 euros par dossier.

Vaucluse (84) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Les aides dans les départements d’Outre-Mer

Guadeloupe (971) : Le conseil régional de Guadeloupe octroie une aide pour la récupération par les particuliers et micro-entreprises de l’eau de pluie.

Guyane (973) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Martinique (972) : Le département de la Martinique propose une aide financière de 20 % à 90 % pour les collectivités uniquement.

La Réunion (974) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Mayotte (976) : Nous n’avons trouvé aucune information concernant ce département.

Cette liste est susceptible d’évoluer, car certaines collectivités lanceront probablement des aides au fil du temps. Si votre commune, votre département ou votre région propose des aides, et qu’ils ne sont pas référencés, vous pouvez nous envoyer un mail à nathalie@neozone.org.