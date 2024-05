Le poisson rouge, l’arme ultime pour protéger votre récupérateur d’eau de pluie des moustiques

Sur NeozOne, nous mettons un point d’honneur à lire tous les commentaires que vous prenez soin de nous déposer. Si certains sont parfois inutiles, d’autres me semblent plutôt pertinents. Dans l’un de mes articles, je vous expliquais comment protéger votre récupérateur d’eau de pluie des moustiques. Si vous ne l’avez pas encore lu, vous pouvez le retrouver ici. Le commentaire de Bob m’a alors interpellé et donné envie d’approfondir la question. Le voici dans son intégralité : « une autre solution, uniquement si le récupérateur sert pour le jardin, c’est de mettre un petit poisson rouge, ils adorent les larves de moustiques ». Quid de cette arme ultime contre la prolifération des moustiques ? Et, est-ce une bonne solution pour le poisson rouge, qui rappelons-le, comme tous les animaux, est reconnu comme un être sensible depuis l’article 515-14 dans le Code civil ? Je vous explique tout !

Un (ou plusieurs) poissons rouges par récupérateur d’eau

Sans l’intervention de Bob, il était inconcevable d’utiliser un poisson rouge pour lutter contre la prolifération des moustiques. Mais, en y réfléchissant bien, cela semble une solution naturelle qui conserve votre eau de pluie sans moustique, et assure le bien-être de votre petit habitant. Les poissons rouges ne sont plus autorisés dans leurs petits bocaux sans espace, mais dans des aquariums ou des bassins extérieurs. Le récupérateur d’eau de pluie est finalement un aquarium géant de 200 à 300 litres, dans lequel le poisson rouge ne manquera pas d’espace, ni d’oxygène. Côté bien-être animal, c’est donc feu vert pour glisser un ou deux poissons rouges dans votre récupérateur.

On prend soin du poisson rouge

Si vous optez pour cette solution, ce sera donnant-donnant ! Le poisson rouge se charge de gober les larves de moustiques et autres éléments présents dans votre eau de pluie et en contrepartie, vous devrez lui assurer le bien-être. Vous devrez donc veiller à ce qu’il soit convenablement nourri en l’absence d’insectes à se mettre « sous la dent ». Il faudra aussi contrôler le pH de votre eau de pluie, et éventuellement l’équilibrer avec des produits naturels, semblables à ceux utilisés pour un aquarium d’eau froide. Quant à la nourriture, elle est également identique à celle que l’on donne aux poissons en bassin et en extérieur.

Enfin, et toujours pour le bien-être du poisson rouge, il faudra veiller à le transférer dans un autre aquarium (mais pas dans un bocal) dès que l’hiver fera son apparition. La plupart des récupérateurs d’eau de pluie ne sont pas prévus pour résister au gel, pensez juste qu’il héberge désormais un petit être vivant ! Veillez par ailleurs à installer un filet ou un grillage sur le dessus pour qu’il ne passe pas par-dessus bord, et une petite grille au niveau de la sortie d’eau. Cela lui évitera de s’y bloquer.

Utiliser l’eau de pluie nettoyée par un poisson rouge

L’eau de pluie récupérée n’est pas potable, et ceci est valable même si aucun poisson rouge vit dans votre récupérateur d’eau. En revanche, si vous avez choisi la solution du poisson rouge pour lutter contre la prolifération des moustiques, sachez que le poisson va aussi déféquer dans votre eau, il est un être vivant doté d’un système intestinal. L’eau de pluie nettoyée par un poisson rouge devra donc exclusivement servir à arroser votre potager, ou éventuellement nettoyer votre terrasse ! Et, merci Bob de nous avoir confié votre astuce :). Et, vous, hébergez-vous des poissons rouges dans votre récupérateur d’eau de pluie ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .