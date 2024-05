Le collecteur EDA, indispensable pour les récupérateurs d’eau de pluie, est à moins de 16 €

Bientôt l’été sera là, avec ses chaleurs, ses éventuelles canicules, et par conséquent, les restrictions d’eau qui en découleront. Vous avez peut-être déjà anticipé en vous équipant de récupérateurs d’eau de pluie, et c’est une excellente initiative. Au moins, votre jardin pourra être arrosé en cas de restrictions des usages de l’eau potable. De plus, vous économiserez sur vos futures factures d’eau, ce qui est un avantage considérable. Pour optimiser la qualité de l’eau de pluie récupérée, je vous propose de découvrir un petit accessoire, le collecteur universel EDA. Vendu seulement 15,99 € * au lieu de 16,50 € (- 3 %) sur Amazon, il fait un véritable carton auprès des usagers. Découverte.

Un collecteur universel

Le kit collecteur universel EDA est conçu pour être compatible avec tous les modèles de récupérateurs d’eau. Il comprend une grille filtrante et un système de trop-plein, ainsi qu’un embout de raccordement de ¾ gaz et un tuyau en PVC de 2 cm de diamètre. Il s’adapte à toutes les gouttières dont le diamètre se situe de 6,5 cm à 10 cm. Il suffit de l’installer dans votre gouttière, en entrée, puis de le connecter à votre récupérateur d’eau de pluie. L’eau sera ainsi filtrée avant son arrivée dans votre cuve. De plus, il intègre une double position : une position « été » ouverte pour maximiser la collecte de l’eau de pluie, et une position « hiver » fermée pour protéger le système pendant les mois froids.

Une installation rapide

Un collecteur universel pour récupérateur d’eau de pluie sert à connecter un système de récupération d’eau de pluie à une gouttière. Ceci permet ainsi de collecter l’eau de pluie de manière efficace et de la diriger vers un réservoir de stockage. Le collecteur est généralement équipé d’un filtre interne qui vous permet d’épurer l’eau d’éventuels débris, afin qu’ils n’entrent pas dans votre cuve. Cela vous évite les impuretés dans l’eau, mais également la présence d’algues. En d’autres termes, votre eau de pluie, est nettoyée avant d’être enfermée dans votre récupérateur d’eau. Dans le cas du kit collecteur EDA, l’installation se fait en quelques minutes, et est opérationnel immédiatement. De plus, et c’est aussi le cas du collecteur présenté, il intègre, un système de trop-plein qui redirige automatiquement l’excès d’eau vers la gouttière une fois que le réservoir de stockage est plein. Cela évite ainsi les inondations autour du récupérateur d’eau, voire de la maison.

Un équipement indispensable

Comme je vous l’ai dit, le premier avantage est écologique puisque l’eau est filtrée en entrée de cuve, vous permettant de conserver une eau d’arrosage toujours propre et exempte d’impuretés. Les collecteurs universels s’installent de manière déconcertante et coûtent à peine quelques euros. N’importe qui, même le plus piètre bricoleur, peut l’installer en quelques minutes, peut-être en suivant le mode d’emploi ? Enfin, le dernier avantage concerne la diminution des ruissellements d’eau, et donc une meilleure protection de l’environnement.

Les eaux sont filtrées, le filtre nettoyé fréquemment, les eaux polluées et chargées de sédiments ne se déverseront en conséquence plus dans les sols ou dans les cours d’eaux autour de chez vous. Je vous rappelle la promotion : 15,99 €* au lieu de 16,50 € sur Amazon en ce moment : cela ne vaut vraiment pas le coup de s’en priver ! Ce petit accessoire à moins de 20 € vous semble-t-il utile ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

EDA - Kit Collecteur Universel - pour Tout Modèle de Récupérateur d'eau - Grille Filtrante + Système de Trop Plein - Embout de Raccordement Inclus - Gris UNIVERSEL : Kit collecteur adapté pour tout type de récupérateur d'eau. PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 20 mai 2024, nous ne sommes pas responsables d’une éventuelle modification par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez