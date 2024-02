Comment récupérer l’eau de pluie sans gouttière ?

Alors que le printemps s’installe doucement sur la France, un peu précocement, l’heure sera bientôt aux économies d’eau potable. Chaque année, 13 000 litres sont gâchés aux toilettes, contre seulement de 360 à 550 litres pour s’hydrater, selon un rapport du Sénat. Lorsque l’on sait que certains départements, comme les Pyrénées-Orientales, sont toujours en restriction d’utilisation de l’eau, on prend conscience de l’importance de récupérer l’eau de pluie. Installer un récupérateur d’eau de pluie, est évidemment la plus simple des solutions, mais tout le monde n’a pas la place de l’installer. Il est tout à fait possible de récupérer de l’eau de pluie, sans gouttière, et nous vous expliquons, tout de suite, comment faire avec quatre astuces très simples. C’est parti.

Astuce n° 1 : le pot de fleurs

Sur un balcon, par exemple, le pot de fleurs sans évacuation se révèle une solution simple à mettre en place. Il vous suffit de disposer une ou plusieurs jardinières sur le rebord intérieur de votre balcon, puis de positionner un pot de fleurs sous la dernière jardinière. Pour que ce système soit efficace, il faut bien sûr que les jardinières soient disposées en pente, afin que l’eau puisse passer de l’une à l’autre pour atterrir dans le pot de fleurs. Vous pouvez également investir dans un collecteur d’eau de pluie ATL-59 qui s’installe sur un balcon ou sur le rebord d’une fenêtre.

Astuce n° 2 : la bâche en plastique

Pour cette seconde astuce, efficace, mais pas forcément très esthétique, vous pouvez utiliser une bâche de protection, voire des sacs poubelles. Il suffit de former un entonnoir avec la bâche puis de l’installer dans un arrosoir, un pot de fleurs ou tout autre contenant. L’eau de pluie va entrer dans le cercle formé et finir sa course dans le contenant. Vous avez également le parapluie inversé « entonnoir » inventé par RainSaucer.

Astuce n° 3 : la chaîne de pluie

Cette troisième astuce est un peu plus esthétique que la précédente, elle peut même donner un air absolument charmant à votre balcon ou votre terrasse. Pour mettre en place cette astuce, il suffit de vous procurer une chaîne en métal qui sera, d’un côté, accrochée en hauteur et de l’autre, disposée dans un contenant. Lorsque la pluie va tomber, l’eau va ruisseler sur la chaîne, et remplir le contenant. Il existe pléthore de modèles de chaîne qui apporteront, en plus, une touche décorative à votre terrasse ou à votre balcon.

Astuce n° 4 : le bambou

Choisissez de longs bambous droits. Assurez-vous qu’ils sont suffisamment gros pour permettre une fente qui servira de canal pour l’eau. À l’aide d’un couteau ou d’une scie, fendez les bambous en deux dans le sens de la longueur. Disposez les bambous fendus pour former un système de canalisation pour l’eau de pluie. Placez l’extrémité des bambous de manière à diriger l’eau de pluie vers le récipient de stockage.

Si nécessaire, utilisez du mastic ou de la cire d’abeille pour sceller les joints entre les sections de bambous et éviter les fuites. Placez le récipient de stockage sous l’extrémité des bambous pour recueillir l’eau qui s’écoule.

Avez-vous déjà essayé ces astuces ? Ou peut-être en connaissez-vous d’autres ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .