La chaîne de pluie, une invention japonaise ancestrale pour récupérer l’eau de pluie des gouttières des toitures

Récupérer l’eau de pluie n’est plus une simple lubie d’écolos ! Cela devient une réelle nécessité pour la Planète. Le réchauffement climatique tarit progressivement la ressource en eau, et la moitié de la planète pourrait connaître le manque d’eau d’ici à quelques dizaines d’années. C’est peut-être la raison pour laquelle les récupérateurs d’eau de pluie sont au centre de tous les intérêts commerciaux cette année. Les consommateurs se ruent sur ces récupérateurs pour tenter de faire des économies sur leurs factures, de continuer d’arroser leur jardin et de préserver l’environnement. Saviez-vous qu’il existait un autre moyen de récupérer cette eau tombée du ciel ? La chaîne de pluie, une technique ancestrale qu’il est peut-être temps de remettre au goût du jour. Découverte.

Une chaîne de pluie, qu’est-ce que c’est ?

La chaîne de pluie, également connue sous le nom de « kusari doi », est une invention japonaise ancienne qui remonte à des centaines d’années. À l’origine, elle était utilisée pour recueillir l’eau de pluie sur les toits des temples et des maisons traditionnelles japonaises. Inventées pour remplacer les gouttières en métal qui sont plutôt bruyantes et peu esthétiques, les chaînes de pluie sont devenues populaires assez rapidement grâce à la touche esthétique qu’elles apportent. Elles sont souvent fabriquées en cuivre ou en laiton. Elles sont constituées d’une chaîne sur laquelle sont intercalés des godets qui servent de récupérateur. La chaîne est ensuite reliée à un récupérateur d’eau ou dirigée directement vers le pied des plantes. L’eau glisse le long de la chaîne, remplit les godets qui, à leur tour, remplissent le récupérateur.

À quoi sert une chaîne de pluie ?

En réalité, une chaîne de pluie est une alternative aux traditionnelles descentes de gouttière que l’on installe pour remplir le récupérateur d’eau de pluie. Elle offre surtout une alternative plus esthétique et nécessite moins de travaux. Il suffit de l’accrocher sur une branche, au fond de la gouttière, de manière à ce qu’elle puisse recevoir l’eau de pluie, puis de la disposer au-dessus du récupérateur. Elle peut aussi être fixée aux chéneaux du toit, pour conduire l’eau dans le récupérateur.

Dans un jardin, il est possible d’accrocher de petites chaînes de pluie pour canaliser l’eau vers un arbuste, des plantes, etc. Par ailleurs, le tintement des petits godets effraiera les oiseaux qui, désormais, s’aventureront moins facilement dans votre potager. Le seul bémol étant qu’elles sont moins « rentables » en termes d’eau récupérée. Par contre, elles sont top pour la déco ! Et elles jouent tout de même parfaitement leurs rôles de collecteur des eaux pluviales.

Comment installer une chaîne de pluie sur une gouttière ?

Déboîtez le tube de descente de gouttière qui relie le toit et le récupérateur d’eau de pluie.

Insérez, à l’intérieur de la gouttière, le crochet fourni avec la chaîne de pluie. Celui-ci s’adapte normalement à toutes les gouttières.

Accrochez votre chaîne de pluie à son crochet et c’est terminé !

Pensez à ajouter un filtre sur votre récupérateur d’eau, ou à la sortie de votre gouttière, afin que l’eau qui entre dans le contenant ne soit pas salie de débris ni de feuilles mortes.

