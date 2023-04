Le récupérateur d’eau de pluie Garantia Woody imite le bois à la perfection

Le printemps s’est déjà installé, et ceux qui possédaient déjà un récupérateur d’eau de pluie ont pu faire le plein dans le nord de la France. Ce n’est pas le cas dans le sud, où la sécheresse est déjà installée et où les cultures souffrent du manque d’eau. La tendance printanière semble être aux récupérateurs d’eau de pluie dans les magasins de bricolage ou sur les sites d’e-commerce. Les ventes explosent, les délais d’acheminement commencent à s’allonger, mais pour le moment, les prix restent stables. Nous vous proposons de découvrir le modèle Garantia Woody 350 l, un récupérateur d’eau de pluie, imitation bois, en polyéthylène qui est à la fois utile qu’agréable à regarder. Découverte.

Le récupérateur Garantia Woody 350 l en bois

En choisissant un produit de la marque Garantia, vous optez pour un récupérateur d’eau de qualité, robuste et durable. Avec le modèle Woody, fabriqué en polyéthylène, vous faites aussi entrer un joli accessoire dans votre jardin ou sur votre terrasse. Le récupérateur Garantia Woody est spécialement conçu pour être installé en extérieur et permet de collecter l’eau de pluie provenant des toits (à l’exception des toits en fibrociment), des terrasses et des balcons.

Ce dispositif est constitué d’une cuve en polyéthylène d’une capacité de 350 l, habillée d’un décor en bois pour un aspect esthétique. Il est équipé d’un collecteur filtrant pour éliminer les feuilles, les branches et les débris de toiture, ainsi que d’un robinet de vidange pour faciliter l’utilisation de l’eau récupérée.

L’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie tel que le Garantia Woody présente de nombreux avantages. Ainsi, il vous permettra de réduire votre consommation d’eau potable, de diminuer votre facture d’eau et de préserver l’environnement en limitant votre impact sur les ressources en eau.

Ses caractéristiques techniques :

Dimension : H.100 × l.40 × P.124 cm.

Matière principale : Polyéthylène.

Forme rectangulaire.

Procédé de fabrication : rotomoulage.

Socle intégré : non.

Robinet intégré : oui en laiton.

Traitement anti-UV : oui.

Résiste au gel : non.

Couvercle : non.

Accessoires fournis : Attache murale et joint DN 19/32, 1 collecteur filtrant Eco gris et un robinet laiton.

Capacité utile : 350 l.

Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue : 5 ans.

Poids : 46 kg.

Fabrication française / Garantie 5 ans.

Ce récupérateur imitation bois est disponible sur Leroy Merlin, Amazon, Cdiscount, ou Castorama.

Qui a inventé le récupérateur d’eau de pluie ?

L’utilisation du récupérateur d’eau de pluie remonte à l’Antiquité, où les Romains utilisaient des systèmes de collecte d’eau de pluie pour approvisionner en eau leurs bains publics et leurs fontaines. Cependant, la version moderne du récupérateur d’eau de pluie a été inventée au 19ᵉ siècle, et son inventeur est français ! Jean-Baptiste Bouvier dépose le premier brevet pour un système de récupération d’eau de pluie en 1845. Son invention utilisait un toit en pente pour collecter l’eau de pluie dans une cuve en bois.

Plus tard, en 1895, l’ingénieur allemand Friedrich Soennecken concevait un système similaire pour collecter l’eau de pluie en vue d’une utilisation domestique. Aujourd’hui, le récupérateur d’eau de pluie se décline de diverses manières et devient décoratif, comme avec le Garantia Woody.