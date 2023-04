Comment installer un récupérateur d’eau de pluie ?

Les récupérateurs d’eau de pluie ont le vent en poupe cette année. Est-ce en prévision des sécheresses et des restrictions estivales annoncées ? Les consommateurs semblent enfin prendre conscience que l’eau est une ressource précieuse et que c’est presque une hérésie que d’utiliser l’eau potable pour arroser son jardin, laver sa voiture ou remplir sa chasse d’eau. Toujours est-il qu’après la ruée sur les poêles à pellets l’hiver dernier, c’est la ruée sur les récupérateurs d’eau de pluie. Mais quels sont les avantages à installer ce type d’équipement ? Quels récupérateurs d’eau de pluie choisir ? Et comment l’installer en fonction du modèle choisi ? On va tout vous expliquer !

Pourquoi est-ce une bonne idée d’acquérir un récupérateur d’eau de pluie ?

L’installation d’un récupérateur d’eau de pluie présente plusieurs bénéfices. Commençons par les économies d’eau, qui sont souvent la raison pour laquelle les foyers s’en équipent. En utilisant l’eau de pluie pour arroser les plantes, laver la voiture, remplir une piscine ou un bassin de jardin, vous pouvez considérablement réduire votre consommation d’eau potable. Le second avantage concerne l’eau potable puisque le récupérateur d’eau de pluie permet de réduire la demande en eau potable dans votre région. Cela contribue donc à la préservation de la ressource en eau et, par conséquent, à la préservation de l’environnement. De plus, le fait de collecter l’eau de pluie peut réduire l’érosion du sol autour de votre maison, car il y aura moins d’eau qui s’écoulera sur les pentes. L’installation d’un récupérateur d’eau de pluie peut être considérée comme un investissement durable dans votre maison et une excellente idée pour limiter le gaspillage de l’eau potable.

Quels sont les différents types de récupérateurs d’eau de pluie ?

Avant de choisir et d’investir dans un récupérateur d’eau de pluie, il est important de savoir que vous ne pourrez pas utiliser cette eau comme bon vous semblera. L’eau de pluie est exclusivement destinée aux usages suivants :

Arrosage des plantes et du potager.

Lavage des sols, voitures, façades.

Alimentation de la chasse d’eau et du lave-linge.

Remplissage des piscines naturelles ou artificielles (après filtration).

La loi française interdit formellement d’utiliser l’eau de pluie à des fins alimentaires, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. L’utilisation de l’eau de pluie n’est pas autorisée non plus pour la cuisson des aliments, ou pour alimenter l’eau de la douche. Quant aux différents types de récupérateurs d’eau de pluie, ils peuvent être aériens ou enterrés, et n’ont pas la même utilisation. Il existe également des récupérateurs gonflables qui possèdent des caractéristiques analogues aux réservoirs aériens, quant à leur installation.

Comment installer un récupérateur d’eau de pluie aérien ?

Sachez qu’il n’existe aucune réglementation concernant l’installation d’un récupérateur d’eau aérien. La seule obligation étant de ne pas l’installer sous un toit en fibrociment, l’eau récupérée serait alors polluée par des particules de ciment ou d’amiante, nocives pour les sols. Pour réaliser votre installation, il faudra vous équiper d’une perceuse visseuse, d’une scie cloche, d’un niveau, d’une lime ou d’un papier de verre. Il faudra aussi prévoir de couper votre gouttière existante pour y raccorder celle qui desservira votre récupérateur d’eau de pluie.

Choisissez un emplacement approprié : l’emplacement de votre récupérateur d’eau de pluie doit facilement être accessible et proche de la surface de toit la plus grande. Assurez-vous également qu’il y a suffisamment d’espace pour l’installation et la maintenance de l’appareil. Le sol doit être lisse et horizontal.

: l’emplacement de votre récupérateur d’eau de pluie doit facilement être accessible et proche de la surface de toit la plus grande. Assurez-vous également qu’il y a suffisamment d’espace pour l’installation et la maintenance de l’appareil. Le sol doit être lisse et horizontal. Installez la descente de gouttière : si vous n’avez pas encore une descente de gouttière, vous devez en installer une. Coupez un morceau de gouttière de la taille appropriée à votre toit et fixez-le à l’endroit où vous souhaitez installer le récupérateur d’eau de pluie.

: si vous n’avez pas encore une descente de gouttière, vous devez en installer une. Coupez un morceau de gouttière de la taille appropriée à votre toit et fixez-le à l’endroit où vous souhaitez installer le récupérateur d’eau de pluie. Fixez le récupérateur d’eau de pluie à la descente de gouttière en suivant les instructions du fabricant. La plupart des récupérateurs d’eau de pluie aériens sont équipés de crochets ou de supports qui se fixent à la gouttière.

Installez le tuyau de trop-plein : si vous n’avez pas déjà un tuyau de trop-plein, vous devez en installer un pour évacuer l’excès d’eau de pluie. Le tuyau de trop-plein doit être fixé au fond du récupérateur d’eau de pluie et dirigé vers un endroit où l’eau pourra s’écouler sans causer de dommages.

: si vous n’avez pas déjà un tuyau de trop-plein, vous devez en installer un pour évacuer l’excès d’eau de pluie. Le tuyau de trop-plein doit être fixé au fond du récupérateur d’eau de pluie et dirigé vers un endroit où l’eau pourra s’écouler sans causer de dommages. Fixez un tuyau d’arrosage au robinet situé au bas du récupérateur d’eau de pluie.

Une fois l’installation terminée, vérifiez que tout est correctement fixé et étanche. Éventuellement, réglez ensuite la position du récupérateur d’eau de pluie ou du tuyau de trop-plein pour assurer un écoulement efficace de l’eau de pluie.

Comment installer un récupérateur d’eau de pluie enterré ?

Si vous envisagez d’alimenter votre lave-linge ou vos toilettes, ou encore de raccorder votre arrosage automatique, la meilleure option est de choisir un récupérateur d’eau enterré ou semi-enterré. Cependant, l’investissement financier est plus lourd et les travaux à effectuer plus conséquents. Il est possible d’installer un récupérateur enterré soi-même, mais plus judicieux de faire appel à un professionnel qualifié. De plus, dans certaines régions, ces récupérateurs sont éligibles à des aides financières, comme en Île-de-France, mais les travaux doivent être effectués par une entreprise certifiée. Si vous envisagez les travaux vous-même, sachez que les récupérateurs enterrés existent en deux matières : le PEHD (polyéthylène haute densité) et le béton. Voici les étapes à suivre pour installer votre récupérateur d’eau de pluie enterré :

Creusez un trou suffisamment grand pour le récupérateur d’eau de pluie et le tuyau d’entrée/sortie. Assurez-vous que le fond du trou est bien nivelé.

Placez le récupérateur d’eau de pluie dans le trou et assurez-vous qu’il est de niveau. Connectez le tuyau d’entrée au tuyau de descente de gouttière. Si le récupérateur d’eau de pluie ne possède pas de filtre intégré, installez-en un pour empêcher les débris d’entrer dans le réservoir.

Connectez le tuyau de trop-plein au réservoir pour évacuer l’excès d’eau de pluie.

Comblez le trou et le pourtour de la cuve avec du sable ou du gravier pour la recouvrir intégralement. Pensez à tasser le sable (ou gravier) au fur et à mesure afin d’éviter l’affaissement de votre cuve.

Si vous envisagez l’alimentation de vos toilettes, il faut prévoir une cuve de plus de 600 l et installer les connexions vers vos WC, qui se compose simplement d’un tuyau d’arrivée d’eau. Cependant, il faudra également prévoir quelques travaux de plomberie pour ce raccordement qui devra être parfaitement étanche.

Où acheter un récupérateur d’eau de pluie aérien ?

Acheter un récupérateur d’eau de pluie aérien sur Amazon

Acheter un récupérateur d’eau de pluie aérien sur Castorama

Acheter un récupérateur d’eau de pluie aérien sur Leroy Merlin

Où acheter un récupérateur d’eau de pluie enterré ?