Peut-on consommer (légalement) et sans danger l’eau de pluie en France ?

La ressource en eau devient une question majeure, qui se trouve au centre de nombreux débats. Le réchauffement climatique s’accélère, les pluies sont donc moins abondantes et les nappes phréatiques s’assèchent, sans recouvrir de niveaux acceptables. Toutefois, puisque l’eau tombe du ciel, il est aisé de se dire que l’on pourrait la consommer ! Attention, en France, utiliser l’eau de pluie pour arroser le jardin, laver sa terrasse ou sa voiture, ou encore alimenter la chasse d’eau est autorisé. En revanche, pour la consommer, c’est une tout autre histoire. Il est tout simplement strictement interdit ! Le ministère de la Santé et de nombreuses associations rappellent que l’eau de pluie, consommée intacte, présente un risque sanitaire ! Mythe ou réalité, on va essayer de démêler tout cela !

Consommer de l’eau de pluie, est-ce autorisé ?

Patrick et Brigitte Baronnet sont parmi les premiers constructeurs de maison autonome. En 1976, ils quittent Paris et construisent leur maison en Loire-Atlantique. Depuis leur installation, totalement hors réseau, ils consomment donc de l’eau de pluie filtrée, tout comme leurs quatre enfants, tous élevés dans cette maison. « Cela fait 35 ans que nous ne payons plus de facture d’eau et 20 ans que nous ne payons plus l’électricité. » confiait Patrick lors d’une interview accordée au site 18h39.fr. Exemple à suivre, ou pas, nous ne jugerons pas, mais cette utilisation de l’eau de pluie n’est pas autorisée en France, explique le Service Public. Si l’interdiction est en vigueur, c’est tout simplement parce que l’eau qui sort de votre robinet est parfaitement potable. Elle répond à une réglementation très stricte et à des normes pour ne pas mettre en danger les consommateurs, rappelle Marillys Macé, directrice générale du Centre d’Information sur l’eau (C.I.eau).

Pourrait-on rendre l’eau de pluie potable ?

Rien que de l’eau, de l’eau de pluie, de l’eau de là-haut, chantait Véronique Sanson. Cependant, cette eau a beau tomber du ciel, mais elle n’est pas nécessairement pure. Elle peut être chargée en polluant, en fiente d’oiseaux ou provenir du ruissellement d’un toit en fibrociment, donc chargée d’amiante. Techniquement, il est évidemment possible de rendre l’eau de pluie potable, en sachant tout de même que vous enfreignez la loi, et que vous vous exposez à des risques sanitaires. Conscient de cela, pour potabiliser l’eau de pluie, il faut d’abord qu’elle provienne d’un toit autre qu’en fibrociment. Ensuite, il faut qu’elle passe par plusieurs filtres, puis soit stockée dans un réservoir dénué de toutes impuretés.

Chez Brigitte et Patrick, l’eau de pluie ruisselle dans de petites citernes équipées d’un premier filtre qui élimine les matières en suspension. Elle est ensuite redirigée vers deux citernes enterrées, en ciment de 8 000 l chacune. Chaque citerne dispose de plusieurs filtres en céramique (charbon actif, sel d’argent, etc.). Enfin, sur chaque robinet se trouve un autre filtre, permettant enfin de la consommer. « J’expérimente depuis 20 ans, ça fait 20 ans que je suis en très bonne santé », assure le défenseur de l’eau de pluie !

Finalement, peut-on boire de l’eau de pluie ?

Les autorités françaises et spécialistes de l’eau réfutent l’idée de boire de l’eau de pluie, par un principe de précaution, en pointant un risque bactériologique. Pour des personnes en bonne santé, l’ingestion d’eau de pluie peut provoquer une simple gastro-entérite si celle-ci est contaminée de bactéries. En revanche, sur des enfants ou des personnes immunodéprimées, les conséquences peuvent être fatales. Dans les pays qui ont une très mauvaise gestion de l’eau, on meurt encore du choléra, rappelle Marillys Macé. Pour boire l’eau de pluie, il faudrait qu’elle soit à chaque fois contrôlée par un laboratoire de l’ARS (Agence Régionale de la Santé). Afin de ne pas prendre de risque sanitaire, il est fortement conseillé d’utiliser l’eau de pluie uniquement dans les cas suivants :

Arrosage des plantes intérieur et extérieur.

Lavage des sols et des véhicules.

Remplissage de chasse d’eau.

Alimentation de la machine à laver, avec une installation adéquate.

Pour le reste, chacun est libre de prendre les risques qu’il souhaite, mais la loi interdit formellement de consommer de l’eau de pluie.