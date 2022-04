Un ingénieux système de filtration de toiture autonome qui transforme l’eau de pluie en eau potable

Comment rendre l’eau de pluie potable ? Vous ne le savez peut-être pas, mais celle-ci ne peut pas être consommée quand elle tombe du ciel, ni utilisée pour la cuisson. En France, c’est même strictement interdit sauf pour arroser le jardin, ou nettoyer votre terrasse. Au Brésil, il existe depuis quelques années un système qui filtre directement l’eau de pluie qui ruissellent des toits, le Chovechuva ! Ce procédé hyper ingénieux transforme l’eau de pluie en eau potable et consommable. Une aubaine dans ce pays où l’accès y est parfois compliqué. En en plus, il fonctionne sans électricité. Présentation !

Chovechuva c’est quoi ?

Le système Chovechuva est le seul qui traite les eaux de pluie à usage domestique. Concrètement, le système va séparer l’eau des résidus, feuilles et particules en plus grande proportion et filtrer le calcaire pour ajuster le pH. L’eau filtrée une première fois entre ensuite en contact avec des pastilles de chlore qui vont éliminer les micro-organismes nocifs. L’eau se retrouve ensuite dans un système de filtration plus fin pour nettoyer les dernières impuretés résiduelles de l’eau de pluie. Une fois l’eau passée dans le système, le stockage se fait dans des cuves souterraines ou en surface, ce qui permet d’avoir toujours de l’eau potable gratuite à disposition.

Combien de litres d’eau Chovechuva permet d’économiser ?

Pour donner un exemple, un toit de 100 m², quand il pleut très fort, ce qui est le cas au Brésil parfois, c’est environ 15 000 litres d’eau gaspillés. Stocker cette eau de pluie et la rendre potable, c’est évidemment en faire bénéficier les populations, mais également lutter contre les ruissellements qui provoquent des glissements de terrain et l’érosion. La capacité de filtration du système est de 3000 litres d’eau par heure et peut couvrir un toit de 150 m². Ce qui permettrait d’économiser jusqu’à 900 000 litres d’eau chaque année. Le système Chovechuva a été certifié par le ministère de la Santé Brésilien, ce qui veut dire que c’est un produit sûr sanitairement parlant.

Comment ça marche exactement ?

Le système de filtration vient se fixer sur les colonnes des gouttières déjà installées, elles-mêmes reliées à une cuve de stockage. Lorsque l’eau ruisselle dans la gouttière, elle vient se loger directement dans le système de filtration et traite directement l’eau qui tombe du ciel. Le système est totalement autonome et n’a besoin d’aucune source d’énergie supplémentaire pour fonctionner.

L’eau, un enjeu pour de nombreux pays…

En Europe, il suffit bien souvent de tourner un robinet pour voir s’écouler une eau pure, traitée, assainie et en boire un verre. Si, pour nous, c’est une habitude de jeter l’eau potable dans les WC (eh oui), pour certains pays du monde c’est plutôt, une hérésie. Dans les endroits reculés d’Afrique ou même du Brésil, l’eau est précieuse et souvent non potable. Avec ce système, la start-up espère pouvoir apporter l’eau nécessaire aux bains, à l’arrosage du jardin, et à l’irrigation des cultures en été, de manière totalement gratuite pour les populations. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur le système ChoveChuva, rendez-vous sur le site de la marque (en portugais).