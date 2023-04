L’eau est une ressource rare et précieuse, dont la préservation devrait concerner tout un chacun. De gestes simples comme fermer le robinet, raccourcir le temps passé sous la douche et entretenir son système de plomberie sont souvent préconisés dans ce cadre. En plus de ces bonnes habitudes, il est aussi recommandé d’investir dans un récupérateur d’eau de pluie. Ce grand bac peut récolter jusqu’à 90 % de l’eau qui tombe de nos gouttières lors des averses. Selon le site Météo France, le nombre de jours de pluie dans le pays varie de 50 à 150 jours par an, selon la région où vous résidez. Il vous suffirait d’investir dans un récupérateur, comme celui de Garantia, pour en tirer pleinement parti !

Les avantages d’utiliser un récupérateur d’eau de pluie

Un récupérateur d’eau de pluie ressemble à un grand bac raccordé à la descente d’une gouttière. Il récolte et stocke généralement entre 80 à 90 % de l’eau ruisselant du toit. Mais pourquoi est-il si important d’investir dans un tel équipement ? En France, une personne peut consommer jusqu’à 300 l d’eau par jour. Or, presque la moitié de cette consommation ne requiert pas forcément de l’eau potable.

C’est notamment le cas de l’arrosage des plantes, du lavage de la voiture, etc. Ce genre de besoins peut parfaitement être assuré par les eaux de pluie, d’où la nécessité d’un récupérateur. Afin de vous donner une idée de l’économie réalisée, l’équipement peut vous faire économiser entre 2 à 6 l/m² (en fonction des plantes), si vous vous servez de cette eau pour l’arrosage.

Pourquoi opter pour la cuve aérienne Garantia ?

Garantia est une marque commerciale de renom et leader dans le marché des récupérateurs d’eau pluviale. Parmi ses nombreux produits, l’enseigne propose un récupérateur aérien cylindrique de 310 l de capacité. Ce modèle est conçu avec du matériau 100 % recyclable. Mis à part cet aspect écologique, la cuve dispose également de plusieurs autres atouts. Il est, par exemple, muni d’un couvercle clipsable qui protège l’eau contre les saletés. Le fait qu’il puisse être clipsé sur la cuve le sécurise contre le vent. Ce récupérateur est par ailleurs pensé pour être commode grâce au robinet qui facilite sa vidange. De plus, un petit support sur lequel le placer est proposé en option.

La cuve aérienne Garantia résiste parfaitement aux intempéries et à l’UV grâce au matériau de qualité avec lequel elle est fabriquée. Cette caractéristique est importante, sachant que l’équipement sera installé dehors durant toute l’année. Si les 310 l ne vous correspondent pas, sachez que l’appareil est disponible en d’autres versions de 210 l et de 510 l. Concernant l’installation, vous aurez simplement à prévoir un espace plane pour déposer le récupérateur. La cuve est livrée avec les accessoires nécessaires ainsi qu’une notice qui vous facilitera le travail. Le récupérateur d’eau Garantia est disponible à 39,90 € sur Leroy Merlin (version 310 l) et à 23,90 € sur Castorama (version 210 l) et 71,81 sur Amazon (version 210 l).