Solar Dripper : il invente un goutte-à-goutte solaire très innovant pour économiser l’eau potable

Economiser l’eau est devenu un enjeu majeur de notre époque… Les températures très élevées que nous avons connues ces derniers mois sont l’une des preuves que le changement climatique s’opère… Dans certaines régions, sont apparues des « pierres de la faim », installées depuis des centaines d’années, par ceux qui avaient déjà connu les pénuries d’eau potable… Robert Cosette, est un ingénieur qui a mis au point un goutte-à-goutte solaire qui permet l’arrosage des plantes… Et, par l’intermédiaire de son entreprise Solar Dripper, il commercialise également un kit d’initiation pour fertiliser les sols grâce à vos urines… Ce n’est absolument pas un fake, mais une réelle façon d’économiser de l’eau au jardin et pour vos plantes vertes… Découverte du goutteur solaire et du kit urine disponibles sous la marque Oriaz.

Le goutteur solaire c’est quoi exactement ?

L’invention de cet ingénieur date de janvier 2020 lorsqu’elle a été présentée au salon de la permaculture de Paris… Robert Cosette nous vient du Canada, mais vit désormais à Annecy, avec son arrosage automatique solaire et il avait attiré de nombreux visiteurs intéressés par son procédé économique et écologique. L’invention du Canadien ne nécessite aucun panneau solaire, puisque son système simple et ingénieux est ce que l’on appelle un système low tech, qui n’a donc pas besoin de high tech pour fonctionner. Et s’il est low tech c’est parce que son système s’installe sur une bouteille en plastique ou en verre que vous aurez récupérée… La bouteille est en fait, vissée sur un embout plastique, planté dans la terre… La chaleur du soleil fait alors monter la température et dilate l’air de la bouteille, augmentant ainsi la pression qui fait couler l’eau du goutte-à-goutte. L’inventeur explique que cela permet de synchroniser l’apport en eau en fonction du soleil et des besoins de la plante qui se nourrit elle-même par les racines.

Le goutteur solaire pour quels types de plantations ?

Robert Cosette explique dans une interview accordée au site 18h39 : “J’ai commencé à faire un système un peu comme une perfusion d’hôpital, en pinçant un tuyau pour faire un passage très fin, mais ça ne marchait pas vraiment, j’ai compris que je pouvais exploiter un autre mécanisme avec le changement de température.” Après quelques années de recherche et de travail, il a pu lancer son goutteur solaire qui permet d’arroser les plantes d’intérieur pendant un mois sans apport d’eau supplémentaire, et pendant 15 jours s’il est installé à l’extérieur, sur les pieds de tomates par exemple. Son invention a reçu le label Solar Impulse, car il permet une véritable économie d’eau. A ceux qui se diraient que le plastique n’est pas très écologique, l’inventeur rappelle qu’il utilise 25 grammes de plastique par goutteur et qu’ils dureront au moins 10 ans… Quant à l’eau qu’il faut mettre dans la bouteille qui sera recyclée après usage, il est tout à fait possible d’utiliser l’eau de pluie pour les plantes et le potager… Ce qui revient à ne plus utiliser d’eau potable même pour les plantes d’intérieur ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Solar Dripper.

Et le kit fertilisant urine c’est quoi ?

Depuis quelques années déjà, cet inventeur récolte ses propres urines pour fertiliser son jardin… Il a donc inventé un kit qui comprend un collecteur d’urine, un gobelet doseur, un gouteur solaire et un support mural pour avoir votre collecteur toujours à disposition…. Il indique aussi dans un livre, L’Urine, de l’or liquide au jardin comment utiliser ce fertilisant naturel et gratuit pour avoir de beaux légumes ! Et avec ce kit en vente au prix de 32.99€ sur le site Solar Driper, vous pourrez économiser un bon nombre de chasses d’eau (environ 72€ par an) … Il rappelle que votre urine contient 80 % des nutriments utiles aux plantes… Deux vrais bons plans pour ne plus gaspiller d’eau potable non ?

L'Urine, de l'or liquide au jardin - Guide pratique pour produire ses fruits et légumes en utilisant les urines et composts locaux de Looze, Renaud (Auteur)