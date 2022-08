Canicule : pourquoi laisser ces objets en plein soleil dans la voiture est une très mauvaise idée ?

Vous êtes peut-être encore en vacances, ou déjà rentrés chez vous, mais comme beaucoup, vous subissez les températures caniculaires qui reviennent depuis la mi-juillet. Vous allez donc peut-être devoir abandonner votre voiture sur un parking en plein cagnard pour aller vous rafraîchir à la plage, ou tout simplement parce que vous n’aurez d’autre choix que de vous y garer. Lors de ces fortes températures, il y a des objets du quotidien qui ne doivent sous aucun prétexte se trouver dans votre véhicule. Risque d’incendie, de maladie, de brûlures… Voici ce qu’il ne faut JAMAIS laisser dans votre voiture en plein soleil.

Les smartphones et autres appareils électroniques !

Peu importe l’appareil, dès l’instant qu’il contient une batterie au lithium, il ne doit jamais rester dans la voiture quand la température peut monter à 70 degrés ! Ces appareils, comme le précise la notice, peuvent supporter des températures jusqu’à 35°;, au-delà c’est la mort assurée de votre smartphone dernier cri, de vos écouteurs ou de toute autre appareil.

Les produits alimentaires

Vous avez déjà laissé des biscuits au chocolat dans votre voiture au soleil ? Ce n’est évidemment pas une bonne idée, même si vous ne prenez aucun risque pour votre santé. En revanche, si vous laissez les restes d’un pique-nique en espérant le terminer le soir, c’est raté… Les œufs, produits frais, charcuterie, poisson, viande, ou produits laitiers sont à jeter impérativement s’ils ont enduré de fortes chaleurs. En seulement 20 minutes d’exposition, vous risquez une intoxication alimentaire. Il en est de même avec les boissons gazeuses ou alcoolisées. Ne les laissez pas au soleil: les cannettes pourraient exploser et la chaleur pourrait faire sauter les bouchons des boissons alcoolisées comme le vin. Aucun risque pour la santé, mais un sacré nettoyage à prévoir ensuite ! Ne laissez pas non plus vos bouteilles d’eau, sauf si c’est pour les vider dans vos plantes vertes en rentrant ! Les bouteilles en plastique exposées à de fortes chaleurs peuvent produire des réactions chimiques néfastes pour la santé.

Les aérosols (déodorants, parfums) ou gel hydroalcoolique

Sur les aérosols apparaît le petit sigle « produit inflammable », ou la phrase « tenir à l’abri de la chaleur ». Non seulement la chaleur va entrainer l’évaporation du contenu, mais également mettre le gaz de ces aérosols sous pression. Ces produits contenant généralement de l’alcool peuvent devenir de vraies petites bombes en puissance, exploser et provoquer l’incendie de votre véhicule, voire de la forêt environnante ! Pour les gels hydroalcooliques, la chaleur va faire évaporer l’alcool, le rendant absolument inefficace par la suite. Les crèmes solaires ne doivent pas non plus être laissées en plein soleil: même si ces contenants ne risquent pas d’exploser, la chaleur extrême va leur faire perdre leurs effets protecteurs et votre peau connaîtra les joies des coups de soleil même avec une crème indice 50, devenue totalement inutile.

Les briquets et lunettes de soleil

A l’évidence, un briquet est rempli de gaz ou d’essence, et ces deux matières sont très inflammables. Sous l’effet de la chaleur, le briquet peut tout simplement exploser et enflammer votre véhicule. On ne laisse pas non plus ses lunettes de soleil, qu’elles soient en métal ou en plastique… Les montures en plastique peuvent tout simplement fondre au soleil voire cramer vos sièges, et les métalliques peuvent réellement vous brûler le visage, si vous les remettez après qu’elles aient été exposées des heures au soleil. Cela étant aussi valable avec les lunettes de vue, évidemment ! De plus, si les verres provoquent un effet loupe, vous pouvez aussi déclencher un incendie. Le plus judicieux étant donc de ne rien laisser dans votre voiture quand il fait très chaud !

Bonus : Un animal ou un enfant !

Cela peut paraître évident, pourtant, chaque année, des enfants sont « oubliés » dans les voitures, ou des animaux y sont laissés volontairement et meurent. On ne laisse jamais un animal ou un enfant dans une voiture en plein soleil, même pour quelques minutes. Avec une température extérieure de 35° à 40°C, la température dans un véhicule stationné en plein soleil peut grimper jusqu’à 70°C. Vous arriveriez, vous, à supporter cette chaleur ?