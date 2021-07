Les bons gestes à adopter pour préserver votre chien de la chaleur

Vous allez peut-être partir au soleil [si vous le trouvez cette année] et emmener avec vous votre animal de compagnie. Si, en soi, c’est une excellente idée, il y a quelques bons gestes à adopter pour que lui aussi passe de bonnes vacances.

Malheureusement chaque année, la rubrique des faits divers nous apprend que des chiens meurent, enfermés dans les voitures, en plein soleil. Un animal ne résiste pas à tout et le soleil et la chaleur peuvent être ses pires ennemis. Découvrez quelques bons gestes à adopter pour le bien être de votre compagnon. Mais également comment réagir si votre chien (ou chat) est victime d’un coup de chaleur.

Attention aux voitures !

Selon le site Caniprof, la température dans l’habitacle d’une voiture monte de 20° en 20 minutes, avant de se stabiliser… Imaginez qu’ils fassent déjà 30°à votre arrivée, 20 minutes plus tard, il fera donc 50°. Evidemment, un chien, comme un humain, n’est pas conçu pour résister à ces températures, surtout sans ombre et sans air. Au-delà de 30°à l’extérieur, un chien n’a que quelques minutes d’espérance de vie coincé dans une voiture, même avec les fenêtres entrouvertes ! Si vous découvrez un chien enfermé dans une voiture, voici comment réagir dans l’ordre suivant et le plus rapidement possible :

Appeler la police ou la gendarmerie et situez-vous précisément

et situez-vous précisément Prenez rapidement une ou deux photos de la situation

Cassez la vitre (en cas d’urgence absolue) pour libérer le chien, devant la présence de témoins … En ayant sur vous un Resqme, vous gagnerez un temps fou d’ailleurs.

… En ayant sur vous un Resqme, vous gagnerez un temps fou d’ailleurs. Sortez le chien, mettez-le à l’ombre, enveloppez le dans un linge mouillé et donnez-lui à boire.

Attendez les forces de l’ordre, qui le prendront en charge et se chargeront de contacter le propriétaire.

Vous pouvez également contacter une association de protection animale, qui est la seule à pouvoir porter plainte contre le maître irresponsable. Voici ce que dit la loi si vous cassez une vitre pour sauver un chien : Article 122-7 du code pénal « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

Le sable chaud, un autre ennemi voilé !

Lorsque vous emmenez votre chien sur une plage autorisée, il faut parfois parcourir une dune avant d’y arriver. Vous avez probablement des tongs aux pieds mais le sable vous brûle ? Imaginez alors votre chien, avec ses fragiles coussinets qui plongent dans le sable brûlant… Et il en est de même avec un bitume brûlant… Ce que vous ne pourriez supporter pieds nus, votre chien ne le supportera pas non plus… Même si cela peut paraître ridicule à certains, il existe des petites chaussettes spéciales pour le sable ou la neige qui protège les pattes de vos toutous… Le ridicule ne tue pas, le sable ou le bitume pourraient !

Si vous voyez votre chien s’asseoir puis se relever, voire tomber sur le flanc, c’est qu’il se brûle… Et si vous êtes au beau milieu d’une dune, vous n’aurez pas le choix, que de le porter à l’ombre ou dans l’eau. Et si les coussinets se trouvent brûlés, n’hésitez pas à les enduire de Biafine en surveillant que cela ne s’infecte pas.

Pour éviter ce genre de blessures, préférez les promenades à la fraîche, avant 11h ou en soirée après 19h… Ce n’est peut-être pas pour rien que les plages sont généralement interdites aux chiens sur ces horaires non ? Retrouvez la liste des plages qui acceptent vos compagnons : un critère primordial pour ne pas le laisser mourir dans la voiture.

Que faire en cas de coup de chaud ?

Si votre animal semble abattu, qu’il respire mal et qu’il vomit, il a peut-être été victime d’un coup de chaleur. La première chose à faire est de le mettre à l’ombre et de l’hydrater… D’ailleurs en promenade, pensez à avoir sur vous une bouteille d’eau, à température ambiante, et une gamelle rétractable… Cela pourra éviter à votre chien de se déshydrater.

En respectant ces quelques consignes de sécurité, votre chien s’éclatera en vacances et vous aussi… Le bonheur de voir un chien courir dans les vagues n’a pas de prix, mais il faut savoir le protéger… Et évidemment, ne l’abandonnez pas parce que vous partez, lui aussi a le droit de partir en vacances, mais surtout avec vous !