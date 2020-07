Adultes comme enfants, nous devrions tous marcher pieds-nus, voici pourquoi...

Dans la sphère des parents, il y a deux écoles… Les « jamais sans chaussure » et les « toujours pieds-nus » ! Chez les pieds-nus, on ne compte plus les paires de chaussons achetés par les grands-parents qui sont comme neufs dix ans après…

Chez les autres, on mettra en garde un enfant pieds-nus des risques qu’il encourt : hygiène, blessure, froid ! Une journaliste du Washington Post met un coup de pied dans ces idées reçues ! Non ! Marcher pieds-nus ne serait pas dangereux et ce serait même très bon pour la santé !

Marchez pieds-nus à l’intérieur… Cette journaliste n’a pas inventé ses propos, elle les tient d’une étude du Dr Saad Abu Amara qui prône les pieds-nus ! Pour lui, le seul moment où il faut chausser les enfants c’est uniquement lorsque cela est nécessaire… Dans la rue par exemple

A la maison, que ce soit sur du carrelage ou du parquet, la marche pieds-nus développe et muscle le pied… Sur une surface extérieure ou sur du sable, elle apprend au pied les différentes sensations que procurent ces surfaces… Et ces découvertes font partie intégrante de l’apprentissage de la marche !

… comme à l’extérieur !

Lauren Knight, va plus loin encore et prône pour sa part une marche pieds-nus à l’extérieur aussi ! En prenant soin tout de même de ne pas marcher sur des surfaces réellement dangereuses ou brûlantes (comme le bitume l’été). Ceux pour qui marcher pieds-nus fait horreur, ont peur des maladies… Pourtant les enfants ne portent pas de gants à longueur de journée ? Les virus par les mains sont bien plus plausibles que par les pieds…

Quant aux blessures, elles sont plutôt rares chez les nu-pieds ! En effet, cela stimule les 200 000 terminaisons nerveuses présentes sur le pied… Ces terminaisons envoient des signaux au cerveau qui renforcera la protection naturelle du pied… Quelqu’un qui a l’habitude de marcher pieds-nus ne ressentira pas les picots des petits graviers… Celui qui porte des chaussures tout le temps ne pourra même pas y poser le pied ! Pourtant les pieds sont les mêmes !

Photo de Pavel Kriuchkov / Shutterstock

Les avantages de marcher pieds nus

Les pieds qui ressentent les aspérités d’un sol ou la douceur d’une pelouse renforcent la résistance et la souplesse du corps tout entier.

du corps tout entier. Marcher pieds-nus favorise la proprioception (perception consciente ou non des parties du corps). Ce qui facilite les mouvements. Pour les bébés, cela accélère l’apprentissage de la marche… De jeunes enfants habitués à marcher pieds nus seront plus agiles que les autres, et ce quel que soit le prix des chaussures !

En marchant librement , le pied se positionne naturellement sur le sol… Pas de chaussures qui engoncent le pied ou de talons qui abîmeront le dos quand sonnera la quarantaine !

, le pied se positionne naturellement sur le sol… Pas de chaussures qui engoncent le pied ou de talons qui abîmeront le dos quand sonnera la quarantaine ! Enfin, quoi de plus beau qu’un enfant qui découvre une flaque d’eau, de la gadoue ou le gazon mouillé avec ses petons… La liberté n’a pas de prix et ne pas porter de chaussure c’est être libre !

Vous l’aurez compris, les chaussures ne sont pour nous que des accessoires obligatoires dans notre société… Marcher pieds-nus est une philosophie qui choque encore mais qui fait tellement de bien ! Foi de « pied-nudiste » !