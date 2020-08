Une forêt de Pologne abrite d’étranges arbres tordus, et personne ne sait vraiment pourquoi !

Quelque part en Pologne, il existe une curiosité de la Nature mais on ne sait toujours pas par quel phénomène elle a été créée. Plusieurs théories se dessinent mais aucune ne peut-être vérifiée. La main de l’homme ? Un phénomène naturel ?

Toujours est-il qu’à 1200 km de Paris, dans powiat de Gryfino (Poméranie occidentale), se trouve une forêt appelée la « Forêt Tordue » (Krzywy Las en polonais). Si vous envisagez un séjour à la découverte de ce pays méconnu, il faudra vous arrêter au Nord-Ouest de la Pologne, à la frontière avec l’Allemagne pour découvrir cette insolite forêt de pins tordus.

Pour tenter d’expliquer les pins tordus de cette « petite » forêt d’1.7 hectare seulement, il existe quatre théories :

Première Théorie :

La forêt de Krzywy Las aurait été façonnée par l’armée allemande, qui occupa le pays en 1939. Ils auraient si fortement plié les arbres, qu’ils auraient poussé avec cet angle bizarre aux pieds. Ce qui n’explique cependant pas, si cette théorie était la bonne, pourquoi les allemands auraient eu besoin de courber ces arbres. Et si c’est l’armée allemande qui a provoqué cette bizarrerie de la Nature, on ne saura jamais pour quelle raison.

Seconde Théorie :

Les arbres pourraient provenir d’une exploitation de sapins de Noël ancienne. Une technique de sylviculture permet de couper les arbres au-dessus des premières branches pour que naisse un deuxième arbre sur le même tronc.

Crédit photo : Rzuwig / Wikipedia CC BY-SA 3.0

Troisième Théorie :

La troisième option semble la plus plausible, ou du moins, la plus logique. Cette forêt aurait été façonnée pour l’exploitation forestière locale. Les troncs courbés pouvant ainsi servir plus facilement à confectionner des tonneaux, traîneaux ou coques de bateaux. Pourtant la petite surface utilisée pour ces pins tordus laisse planer le doute quant à son utilisation en menuiserie.

Quatrième Théorie :

Cette quatrième et dernière hypothèse est probablement la plus farfelue puisqu’elle désigne un atterrissage d’OVNI comme la cause de ces arbres tordus ! Nous vous laissons le soin d’imaginer des martiens gambadant à travers la forêt, avec leur soucoupe volante en « lévitation » sur les arbres 😊

Nous n’avons pas la réponse à la question de cette forêt insolite, mais si nous passions un jour par la Pologne, nous irions forcément l’admirer… Et piquer une sieste sur un tronc naturellement en forme de hamac !

Photo de couverture Par Artur Strzelczyk — Travail personnel, CC BY-SA 3.0