Saviez-vous qu’il existait une « gare fantôme » au coeur de la Forêt de Fontainebleau ?

La Forêt de Fontainebleau (77) est probablement l’un des plus beaux panoramas qu’offre la région Ile-de-France en automne… Des arbres aux feuilles mordorées mais également une multitude de champignons, châtaignes et animaux à observer. Mais saviez-vous qu’il existait un arrêt de « train fantôme » …

Ce n’est pas en direction de Poudlard, ni la légendaire voie 9 trois quart mais une « gare » au coeur de la forêt de Fontainebleau. Pas de nom, ni de signalétique mais un arrêt au milieu de nulle part, secret gardé par les habitants de la région ! Enfin, jusqu’à ce que vous lisiez la suite et puissiez découvrir ce joyau de la région parisienne !

Un arrêt fantôme pourtant bien réel :

Aucun nom, aucune gare, aucune signalétique… Quant aux agents de la SNCF, ils ne vous indiqueront pas non plus le chemin ! Pourtant la dépose en pleine nature existe vraiment ! Un doux rêve pour tous les randonneurs et passionnés de Nature ! Pour l’emprunter, il faudra vous rendre sur le quai voie 1 en direction de Fontainebleau. Et uniquement les samedis, dimanches ou jours fériés.

Concrètement, l’arrêt fantôme se situe entre la gare de Fontainebleau-Avon et celle de Bois-Le-Roi au sud de la Seine-et-Marne. Au départ de la Gare de Lyon, prendre le Transilien R en direction de Montargis. Avant de monter dans le Transilien R, vérifiez que l’arrêt « Fontainebleau Forêt » est bien mentionné. Sinon vous serez quittes pour aller visiter le château de Fontainebleau, un joyau du XIIIème siècle !

Pour les horaires, ils sont aléatoires, mais il semblerait que 2 trains s’y arrêtent assurément. Ceux de 10h16 et 11h16 au départ de Paris Gare de Lyon. Renseignez-vous avant de monter et si votre train dessert l’arrêt, montez à l’avant du train car ce sont les seuls wagons à ouvrir leurs portes au beau milieu de la forêt. Vous descendrez alors au milieu de nulle part pour deux randonnés d’anthologie :

Gorges d’Apremont, 22 km et 5h30 de marche vous attendent

Hauteurs de Fontainebleu, 18 km et 3 heures au beau milieu de cette magnifique forêt.



Profitez des paysages automnales, c’est probablement à cette époque que la forêt de Fontainebleau est la plus belle !

Photo de couverture Well602 / Shutterstock