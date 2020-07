Mauvaise nouvelle, le premier train échangiste de France ne quittera finalement pas la gare...

Tous les goûts sont dans la Nature ! C’est peut-être cet adage qui a poussé les organisateurs à lancer sur les rails le Train du Plaisir… Attention ce train était réservé à un public averti et n’était pas destiné à une balade à travers la campagne française… Le Train du Plaisir est le premier train échangiste de France…

Un voyage de 5 heures au départ d’une gare tenue secrète était prévu à travers les Pyrénées-Orientales. Oversize Events, une société événementielle de Perpignan souhaitait lancer un train pour 4 soirées échangistes… Une initiative osée qui ne se destinait pas aux familles avec enfants !

Si l’on prend en compte l’impact carbone, s’envoyer en l’air dans un train impacte beaucoup moins l’environnement que dans un avion ! Concrètement, ce train embarquera ses passagers pour un voyage libertin de 5 heures ! Wagon Bar et DJ, et Wagon Salon permettront aux participants de se désaltérer ou de se divertir…

Un partenariat avec un sex-shop était même envisagé.

L’embarquement était prévu à 21 h d’une gare qui n’aurait été dévoilée que quelques heures avant et retour à 2h du matin au même endroit… 20 personnes maximum pour ces voyages un peu particuliers « déconseillés aux débutants ». Seuls trois hommes célibataires pouvaient embarquer !

Une grille tarifaire était également disponible

90 € c’était le prix à payer pour les femmes et 180€ pour les hommes ! Une remise était également prévue pour les couples !!!! Quatre « voyages » étaient prévus : les 24 et 25 juillet et les 28 et 29 août…

Photo de couverture Benevolente82 / Shutterstock

Une simple opération de com ?

Sauf que voilà, la direction régionale de la SNCF de la région “Occitanie” déclare n’avoir jamais reçu de demande de circulation de train. La page Facebook a d’ailleur été désactivée depuis. Quant à l’entreprise “Oversize events”, elle semble avoir été complètement dépassée par le buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse…

Décidément, on ne sait pas si c’est le confinement ou le déconfinement qui donnent des idées particulières aux agences événementielles ! Nous ne jugerons pas de cet événement mais nous espérons seulement qu’ils était prévu de quoi masquer les ébats qui devait se dérouler à l’intérieur !

Photo de couverture Tony Marturano / Shutterstock