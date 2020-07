Coronavirus : un indien de 49 ans débourse 3500€ pour porter un masque... en or !

Si vous avez 3500€ à dépenser dans ce qui pourrait être considéré comme une futilité, nous avons peut-être une idée pour vous ! Alors que les masques de protection deviennent source de toutes les fantaisies à travers le monde, un indien a mis la barre très haute ! A 49 ans, cet homme d’affaire indien se promène désormais dans les rues de Pune, affublé d’un masque… en or !

Les riches indiens aiment l’apparat et cet homme n’a pas lésiné sur l’apparence. Fabriqué sur mesure, la masque de Shankar Kurhade vaut donc bien cher, mais il n’est même pas sûr qu’il le protège correctement !

Ce sont des artisans locaux qui ont conçu ce masque en or, criblé de petits trous pour le laisser respirer. Il pèse 60 grammes et est recouvert du précieux métal. Cependant, il n’est pas sûr à 100% que le coronavirus ne puisse passer au travers… Alors il prend, malgré tout, d’autres précautions.

L’homme d’affaire se pare déjà de colliers, bagues et bracelets dès qu’il met le nez dehors… Désormais il ajoute encore un peu de précieux à sa tenue. Il semble ravi que des passants lui demandent des selfies avec son masque en or…

Un Indien se fait fabriquer un masque en or pour se protéger du coronavirus https://t.co/oBpYcl60Xe via @BFM_Eco — Alexandre (@Ar4kiel) July 10, 2020

En Inde, qui compte plus de 650 000 cas de Covid 19 sans avoir atteint le pic de l’épidémie, le masque est obligatoire dans les lieux publics… Libre à chacun de porter le masque qu’il veut évidemment mais avouons que ce masque à 3500€ semble un peu démesuré au regard de sa pseudo efficacité ! Et vous plutôt masque en or ou fait-maison ?

Photo de couverture De Arsel Ozgurdal / Shutterstock