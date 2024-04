Brimato, un hybride pour cultiver simultanément des tomates et des aubergines sur le même plant

L’agriculture urbaine suscite depuis quelques années un intérêt grandissant. Elle permet aux foyers de s’approvisionner en fruits et légumes, et peut même constituer, dans certains cas, une activité rémunératrice. Selon les chiffres publiés sur le site de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, elle génère des revenus directs pour environ 100 millions de personnes à travers le monde. Pour optimiser le rendement de leurs cultures, les agriculteurs urbains peuvent utiliser différentes techniques, telles que le greffage. Ce mode de reproduction végétative est connu, entre autres, pour sa capacité à augmenter la résistance des plantes aux environnements hostiles. Il est aussi utilisé pour créer des hybrides permettant de cultiver différents légumes dans un espace réduit, comme le Brimato. Cette plante développée par des scientifiques indiens peut produire à la fois des tomates et des aubergines.

Une plante hybride conçue à partir de deux scions spécifiques

Le Brimato est le résultat du greffage de Kashi Sandesh (NDLR : une variété hybride d’aubergine) et de Kashi Aman (un cultivar amélioré de tomate) sur un porte-greffe d’aubergine appelé IC 111056. L’opération a été effectuée quand les plants de tomate étaient âgés de 22 à 25 jours et ceux de l’aubergine, de 25 à 30 jours. La méthode de greffage utilisée est celle par fente et épissure. Elle consiste à réaliser une coupe d’une inclinaison de 45° et d’une longueur comprise entre 5 et 7 mm, aussi bien au niveau des scions que du porte-greffe. Avant le Brimato, les scientifiques indiens avaient mis au point une technique (NDLR : par fusion somatique) permettant de greffer des plants de tomates et de pommes de terre. La méthode de greffage, brevetée par le docteur Anant Kumar, a permis de créer une plante hybride, pouvant produire jusqu’à 2 kg de tomates et 600 g de pommes de terre.

Une culture qui se déroule en plusieurs étapes

Après le greffage, les plants de Brimato ont tout d’abord été conservés pendant 5 à 7 jours, dans un environnement où la température, la luminosité et le taux d’humidité sont maintenus à un niveau optimal. Ils ont ensuite été déplacés dans un endroit soumis à un ensoleillement partiel durant 5 à 7 jours, avant d’être repiqués dans un champ. Une fois cette étape terminée, les scientifiques ont réalisé un suivi minutieux des plantes, afin de garantir leur croissance. Outre l’application d’engrais, les pousses qui se sont développées en dessous du point de greffage ont été systématiquement supprimées. Les premiers légumes-fruits ont vu le jour entre 60 et 70 jours, après le repiquage.

Une plante offrant un excellent rendement et adaptée à l’agriculture urbaine

D’après les scientifiques de l’Institut indien de recherche sur les légumes, le Brimato peut produire 3,4 kg d’aubergines et 2,3 kg de tomates. Compte tenu de son excellent rendement et de sa capacité à fournir deux légumes-fruits différents, il est parfaitement adapté à l’agriculture urbaine. D’une part, il permet de cultiver simultanément des tomates et des aubergines dans un espace relativement restreint tel qu’un petit jardin ou à l’intérieur d’un logement, dans des pots. D’autre part, il ne nécessite aucune importante main-d’œuvre et limite grandement la consommation en eau, dans la mesure où il suffit d’arroser une seule plante pour récolter deux légumes différents. Plus d’informations : krishiscience.co.in. Que pensez-vous de cette invention ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .