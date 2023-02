Liv : un potager d’intérieur connecté pour cultiver jusqu’à 2 kg de fruits et légumes frais toute l’année

Vous rêvez de manger les légumes issus de votre potager, comme le font ceux qui ont un jardin en extérieur, mais vous vivez en appartement ? Vous avez peut-être pensé à louer un jardin familial ou à installer des jardinières sur le rebord de vos fenêtres ou sur votre balcon, mais les résultats sont loin de vos ambitions. À travers Liv, l’entreprise française Urban cuisine propose un jardin potager d’intérieur connecté qui va vous procurer cette possibilité. Elle vient d’ailleurs d’annoncer une campagne de financement d’un million d’euros qui va permettre d’en accélérer son développement. Avec des investisseurs qui ont pignon sur rue comme Marc Simoncini (Angell), David Sloo (Nest), Alexis Angot (Ynsect), Cécile Guillou (Franprix) et Romain Liot (AdoreMe), le potager d’intérieur Liv pourrait prendre un nouveau virage auprès des entreprises et des particuliers. Découverte.

Liv, le potager d’intérieur connecté, qu’est-ce que c’est ?

Après deux années de R & D auprès de leaders mondiaux de l’électronique et de l’horticulture, Urban Cuisine propose un potager connecté intelligent. Liv est un produit 100 % made in France qui permet de récolter jusqu’à deux kilos de fruits, de légumes et d’herbes aromatiques chaque mois. Avec cette collecte de fonds, le développement du nouveau potager connecté va s’accélérer et permettre à l’entreprise de recruter de nouveaux salariés. « Notre ambition est de rapprocher les lieux de culture des lieux de consommation. Nous avons donc créé le plus court des circuits courts : zéro mètre de la graine à l’assiette. Chacun peut désormais cultiver et récolter des fruits et légumes savoureux, ultra-frais et sains, directement sur son lieu de vie ou de travail » explique Joséphine Thebault, Présidente et co-fondatrice, dans le communiqué de presse que nous avons reçu.

Liv, comment ça marche ?

Avec le potager d’intérieur connecté inventé par Urban Cuisine, vous n’avez plus besoin de vous inquiéter de la croissance de vos plantes ni à vous demander quel terreau acheter pour vos cultures… En effet, le potager Liv se compose de 16 emplacements calibrés pour recevoir les futurs plants. En passant par l’application Liv, vous pouvez directement commander vos légumes, vos fruits et vos herbes aromatiques qui seront livrés « déjà plantés » dans un petit pot de terreau appelé « Mottes de Culture 3-en-1 ». Vous aurez le choix parmi de nombreuses variétés : basilic, menthe, ciboulette, carotte, persil, coriandre, piment, tomate, radis, poivron, laitue, navet, mâche, etc. Les petites mottes développées par Urban Cuisine vous demanderont peu d’entretien et grâce à l’application, vous saurez quels soins apporter et à quel moment. L’application vous aidera également à cuisiner vos produits, grâce à quelques recettes sélectionnées pour vous.

Quelques chiffres et le prix du Liv

Selon Urban Cuisine, le potager d’intérieur connecté peut vous apporter jusqu’à 30 fois plus de nutriments par rapport au supermarché. Les premières pousses apparaissent en 5 à 7 jours, pour une première récolte, environ trois semaines après leurinstallation dans votre cuisine. Avec ses 16 mottes, le potager d’intérieur connecté Liv est disponible au prix de 999 € sur le site de la marque depuis le mois de janvier 2023, et ce, sans abonnement.

Il est possible de choisir un abonnement mensuel pour 4 mottes (16,90 €) ou 8 mottes (29,90 €). Une formule qui vous permettra de recevoir de nouveaux plants chaque mois. L’objectif d’Urban Cuisine et de ses fondateurs, Joséphine Thebault et Antoine Lorcy, est de rendre le potager d’intérieur indispensable et d’en faire un nouvel appareil électroménager. En voilà une belle invention, non ? Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Urban Cuisine.io.