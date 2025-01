Gayaa, l’invention d’une serre d’intérieur qui s’installe dans le salon comme un meuble IKEA

En hiver, manger des fruits et des légumes de saison est plus compliqué qu’en été ! En cette période, il faut aimer les poireaux, les potirons, les épinards et les endives, le choix est assez limité ! Pour les tomates, les courgettes et les fraises, il faudra patienter quelques mois, ou bien, les acheter, parfois hors de prix, au supermarché, venues de l’étranger. Un inventeur québécois, Nicolas Bellavance, a peut-être une solution pour récolter des tomates fraîches ou du basilic parfumé au cœur de l’hiver, sans quitter le confort de votre salon. En effet, ce passionné de jardinage a imaginé un concept baptisé Gayaa, une serre très intelligente qui prend soin de vos plantes, presque toute seule. Envie d’un nouveau meuble utile dans le salon ? Découverte.

Comment est née l’idée de cette invention ?

Tout commence sur l’île d’Orléans, là où Nicolas Bellavance a grandi. Entouré de jardins et de paysages bucoliques, il a toujours eu les mains dans la terre. Mais, lorsqu’il déménage dans un condo, la réalité le rattrape : adieu jardin, adieu tomates maison. Pour information, en québécois, un condo est un appartement en copropriété, et c’est Google Traduction qui me l’a soufflé ! L’envie de faire pousser des légumes en appartement est trop forte, et lui souffle l’idée de créer une serre adaptée aux petits espaces intérieurs ? Ébéniste de formation, le jeune homme utilise son savoir-faire pour concevoir un meuble-serre compact, esthétique et surtout… intelligent. Après plusieurs années de recherche et de tests, la serre est prête. Elle s’allume, arrose et ventile automatiquement, et tout cela, sans intervention quotidienne.

Cette serre est un concentré de technologies

D’apparence, elle ressemble beaucoup à un meuble IKEA, de style plutôt scandinave, en laqué blanc. Mais, à l’intérieur, c’est un concentré de technologies qui vous attend. En effet, la serre intelligente est équipée d’un écran tactile intuitif permettant de contrôler la luminosité, l’arrosage et la ventilation. Plus besoin de vérifier constamment vos plantes : la serre s’occupe de tout. Grâce à des capteurs précis, le ventilateur ajuste automatiquement le taux d’humidité et la température. L’arrosage ? Pas de réservoir à remplir manuellement : la serre est directement reliée à votre système de plomberie. Quant à l’éclairage, un luminaire LED, spécialement conçu pour les plantes, fournit la lumière nécessaire, même pendant les journées les plus sombres. Et, bientôt, une application mobile permettra même de tout régir à distance. Bref, vous n’avez plus qu’à admirer vos plantes pousser. La touche décorative est à souligner, car ce meuble-serre est vraiment très original !

Un large choix de plantes à faire pousser dans cette serre de salon

La vraie question serait plutôt : que ne peut-on pas y faire pousser ? Grâce à son environnement parfaitement contrôlé, la serre intelligente permet de cultiver une variété impressionnante de plantes. Envie de basilic, de menthe ou de coriandre ? Aucun problème. Plutôt tenté par des tomates cerise ou des poivrons ? Facile. Vous pouvez même essayer des plantes plus délicates comme les orchidées ou des agrumes miniatures. Et, pour les amateurs d’exotisme, pourquoi ne pas tenter un bonsaï ou une succulente rare ? Le jeune inventeur a pensé à tout pour que chaque amateur de verdure trouve son bonheur.

Combien ça coûte ?

Là est la grande question. Pour l'instant, Nicolas Bellavance reste prudent sur le prix final de sa serre intelligente. Il admet toutefois que ce sera un produit plutôt haut de gamme, un petit luxe pour les passionnés de jardinage. Mais, il reste optimiste : si la demande est forte, les coûts de production pourraient diminuer, rendant ce bijou technologique plus accessible. Une campagne de financement participatif sur Kickstarter ou GoFundMe devrait bientôt être lancée. Si vous souhaitez être informé du lancement, rendez-vous sur le site officiel : gayaa.ca.