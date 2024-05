Agrotunnel : l’invention d’une serre solaire pour produire des fruits « frais » toute l’année

Les fruits et les légumes ont besoin de soleil, d’eau et de chaleur pour se développer, c’est ainsi que la nature est faite. Dans certains pays du monde, ces trois éléments sont réunis seulement quelques semaines par an comme au Canada. Ce qui implique qu’en période froide, certains fruits, et notamment les baies très consommées au Canada, doivent être importées. Les prix grimpent et l’impact environnement de ces importations agit un peu plus sur le réchauffement climatique. Une problématique à laquelle tentent de répondre Joshua Pearce, professeur à l’Université Western, et le groupe de recherche Free Appropriate Sustainable Technology (FAST). En effet, ils développent une solution de « sécurité alimentaire » et proposent une ferme verticale pour prolonger la croissance des petits fruits. Découverte.

Produire de petits fruits toute l’année

Les chercheurs canadiens, conscients de la dépendance alimentaire de nombreux pays du monde, entendent trouver une solution pour l’amoindrir. La consommation de baies et de petits fruits, au Canada, dépasse largement la capacité de production, et de rendement du pays. L’idée étant donc de pouvoir produire de petits fruits toute l’année, quel que soit le pays où le climat de ce dernier. Pour ce faire, ils ont inventé un système baptisé Agrotunnel, une immense serre verticale, en forme de tunnel, surveillée par l’IA et autonome en électricité grâce à des panneaux solaires exclusifs.

L’Agrotunnel qu’est-ce que c’est ?

L’Agrotunnel est équipé d’une coque en polymère renforcé de fibres qui enveloppe une chambre entièrement scellée et est surmonté de panneaux photovoltaïques semi-transparents exclusifs, développés par l’initiative WIRED (Western Innovation for Renewable Energy Deployment) du Dr Pearce. Des panneaux supplémentaires ont été installés autour de la station de terrain des sciences environnementales de l’université, où le projet est basé, contribuant ainsi à protéger les plantes extérieures des conditions météorologiques extrêmes.

Globalement, l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques suffit à alimenter les lampes de culture à LED optimisées, les pompes à eau, les pompes à chaleur et les équipements de surveillance pilotés par l’IA, permettant ainsi à la ferme expérimentale de fonctionner sans utiliser d’énergie du réseau. « Notre solution offre une méthode résiliente et de densité extrêmement élevée pour obtenir des fruits et légumes sains toute l’année à un coût de production minimum », a déclaré Pearce, à la Western Engineering et à l’Ivey Business School. « Le système est entièrement modulaire, évolutif et adaptable à divers emplacements et conditions climatiques extrêmes ».

Que cultivent-ils dans cet Agrotunnel ?

Pour leurs tests, les chercheurs cultivent cinq types de baies : les fraises, les myrtilles, les myrtilles, les groseilles à maquereau et les mûres. Ils espèrent pouvoir augmenter le rendement de leurs pieds et pouvoir proposer ces fruits rouges, toute l’année, en les produisant grâce à une culture verticale, aéroponique et hydroponique. Les fraises en hiver, ce ne sont jamais des fraises locales, et leurs coûts peuvent être exorbitants. Grâce à cet Agrotunnel, la saisonnalité des fruits rouges et des baies, ne serait plus un problème pour les consommateurs. De plus, en produisant ces fruits à l’intérieur même d’un pays, l’impact environnemental lié à l’importation serait grandement diminué. Que pensez-vous de ce système de culture verticale ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .