Eco-hub, l’invention d’un mini jardin potager pour faire pousser des légumes avec les déchets de la maison

Lorsque nous ne disposons pas d’espace extérieur ou que nous n’avons pas la « main verte », il est difficile de profiter de nos propres cultures. Pourtant, cultiver son potager est très tendance et permet aussi de faire quelques économies sur l’alimentation. Un nouveau concept vient de voir le jour et il est plutôt original. L’Eco-Hub de Bosch a été inventé par le designer Batuhan Duran. Cette nouvelle invention autorise tous les jardiniers en herbe à profiter de beaux fruits et légumes frais, à l’intérieur. Sa particularité : il réduit aussi les déchets organiques qui servent d’engrais pour les plantations. Découverte.

Un potager composteur très innovant

Le concept Eco-Hub, imaginé par Batuhan Duran, se présente comme une solution novatrice destinée à la maison moderne, idéale pour les amateurs de jardinage, qui ne disposent pas d’espaces extérieurs. Il est aussi une solution pour cultiver toute l’année. Les déchets organiques sont déposés sur le bas du bac et alimentent les racines des plantations. Avec son design ultramoderne et épuré, il est prévu pour s’intégrer dans tous les intérieurs et se fera aussi, élément de décoration. L’Eco-Hub ressemble à une boîte à lunch et est fabriquée à partir de matériaux tels que du bioplastique, des coquilles d’œufs, du bois et du biopolymère. Il possède également son propre système de filtration.

Quels sont les avantages de l’Eco-Hub pour les particuliers ?

Le jardinage urbain est au cœur de nombreuses inventions. Avec le manque d’espaces verts, les terrains constructibles qui se réduisent considérablement, les « grands potagers » disparaissent progressivement. Cette approche permettrait donc à ceux qui ne disposent pas de potager, de cultiver leurs propres légumes malgré tout. Couplée au traitement des biodéchets, cette invention serait aussi un véritable atout pour être en conformité avec la loi AGEC, qui imposera le tri des biodéchets dès le 1ᵉʳ janvier 2024. Utiliser les biodéchets pour favoriser la croissance des plantes, et donc réduire les déchets, sera probablement l’enjeu de nombreuses inventions en 2024.

Pourquoi l’Eco-Hub est-il un « objet » d’avenir ?

Dans le monde entier, les déchets sont un fléau que de nombreuses entreprises cherchent à endiguer. En France, les biodéchets seront la cible d’un tri sélectif plus précis et il faudra que nous ayons des solutions pour se conformer à la future loi. L’Eco-hub a été pensé comme une sorte de boîte pour faire pousser des choses chez soi grâce aux restes de plantes. Ces restes de plantes, appelés déchets organiques, peuvent être transformés pour aider à faire pousser de nouvelles plantes. Cela pourrait changer la façon dont nous cultivons des choses à la maison.

Pour les entreprises, c’est une opportunité de créer de nouveaux outils pour faire revenir le potager et donc la suffisance alimentaire chez les particuliers. Et c’est aussi un moyen pour les foyers de consommer des produits frais tout au long de l’année, en limitant aussi le coût des produits frais. Enfin, l’idée de réutiliser les déchets organiques pour créer de nouvelles plantes est probablement celle qui fera couler beaucoup d’encre dans les prochaines années. Chaque année, nous produisons 18 millions de biodéchets, selon le site Biodechets.org. Il y a donc réellement de la matière pour innover, inventer et proposer des solutions concrètes pour les recycler ! Eco-Hub fera peut-être partie de ces inventions dont nous ne pourrons plus nous passer ? Plus d’informations : Batuhan Duran (Behance).