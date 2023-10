Un décret pour interdire l’utilisation de l’eau de pluie au potager, c’est quoi encore cette histoire ?

Pendant l’été, de nombreuses régions ou communes proposaient des aides financières à ceux qui souhaitaient économiser l’eau potable. Certaines offraient des récupérateurs d’eau de pluie, d’autres proposaient des réductions, des bons d’achat, etc. Souvenez-vous, nous avions même recensé toutes les aides disponibles en France, certaines sont d’ailleurs encore en vigueur. Depuis quelques jours, un décret agite l’opinion en supposant qu’il serait interdit d’arroser son potager avec de l’eau de pluie ! Nos gouvernants seraient-ils tombés sur la tête ? Leur décret, qui se voulait clarifier la situation sur l’utilisation des eaux usées traitées, serait-il finalement interprété à l’envers ? Nous allons essayer de démêler le vrai du faux ! Décryptage !

Les réseaux sociaux s’agitent en tous sens !

Si l’on en croit les commentaires des internautes, un nouveau décret interdirait d’arroser le potager avec de l’eau de pluie… En d’autres termes, le récupérateur d’eau de pluie, vanté pour ses vertus écologiques, deviendrait bientôt obsolète, voire interdit ! Étrange raccourci et complet retournement de situation, si tel était le cas. En effet, récupérer l’eau de pluie a toujours existé et les potagers ont toujours été arrosés avec cette eau gratuite ! En réalité, cet imbroglio qui agite tout le monde relèverait d’un « simple » problème d’écriture du décret ou de vocabulaire. Pourquoi faire compliqué lorsque l’on peut faire simple ? Reconnaissons que c’est souvent le cas, on ne comprend pas toujours où nos têtes pensantes veulent réellement en venir !

Pourquoi cette agitation sur les réseaux sociaux ?

La source de cette agitation est une vidéo publiée sur YouTube par l’ArchiPelle, où Pierre Lécoleau et Benjamin Vialan expriment leurs inquiétudes sur ce décret publié le 29 août dernier. Selon eux, le décret interdira bientôt l’utilisation de l’eau de pluie dans les habitations et au potager. Nous rappelons au passage que l’eau de pluie est déjà interdite dans les habitations, sauf pour la chasse d’eau et la machine à laver, sous condition de déclaration et de taxe pour traiter les eaux usées. La vidéo vue près de 100 000 fois a provoqué une multitude de commentaires acerbes et accusateurs !

Dans cette vidéo, les auteurs lancent même une pétition appelant les internautes à défendre le droit fondamental de l’utilisation de l’eau de pluie. Plus de 9 000 signatures récoltées en quelques jours, le sujet passionne et déchaîne les foules. Ce sont notamment les articles R. 211-126 et 127, qui inquiètent les deux auteurs. Dans le texte est indiqué que « l’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées « n’est pas possible » dans « les locaux à usage d’habitation », ni pour « l’arrosage des espaces verts des bâtiments ». Lu comme cela, ce n’est effectivement pas très clair et l’on peut se dire que bientôt nos récupérateurs d’eau de pluie ne serviront plus à rien.

Et finalement, que dit réellement ce décret ?

Maître Marius Combe, avocat en droit à l’environnement, interrogé par le journal 20 minutes, tente d’expliquer le décret. Le décret réglemente, en réalité, uniquement les usages d’eau de pluie et des eaux usées traitées non domestiques. Autrement dit, et c’est déjà le cas, il est interdit d’utiliser l’eau de pluie pour laver une voiture sur la voie publique. Cela peut produire une pollution de terrain, avec les eaux usées et souillées qui proviendraient du lavage d’un véhicule (huile, essence). L’avocat confirme que l’eau de pluie récupérée pourra toujours être utilisée pour arroser son potager ou ses plantes d’intérieur : OUF, nous avons eu peur ! Mais tout est bien qui finit bien apparemment.

Que pensez-vous de ce décret de loi ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .