Alors que les prix de l’électricité ont flambé par deux fois depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, il devient plus que nécessaire de faire des économies. Pour ce faire, il est possible d’installer des panneaux solaires ou un chauffe-eau solaire, mais ces solutions peuvent avoir un coût important. Cependant, il est tout à fait possible, avec des objets récupérés, de concevoir un chauffe-eau solaire, gratuit ou presque. Dans une vidéo publiée sur TikTok, les responsables de l’éco-lieu, l’ArchiPelle, nous prouvent que cela fonctionne. Alter Eco 30, une association basée à Vauvert (30), propose des plans gratuits pour construire ce chauffe-eau solaire et vous allez voir que ce n’est pas réellement très compliqué. Découverte.

Combien va vous coûter la construction d’un chauffe-eau solaire simplifié (CESS) ?

L’idée principale étant de ne rien acheter, mais de tout récupérer, les matériaux nécessaires à la fabrication de ce CESS peuvent donc être trouvés gratuitement. Cependant, certains matériaux spéciaux devront nécessairement être achetés en magasin. Concrètement, il vous en coûtera entre 150 € et 400 € pour le construire, contre 1 500 à 2 000 € pour un chauffe-eau solaire acheté neuf. La liste est longue, mais vous pouvez la retrouver gratuitement sur ce document édité par Alter Eco 30. Bien entendu, les pièces maîtresses de cette construction restent les deux vieux cumulus, qu’il faudra récupérer, mais ce n’est pas très compliqué. Renseignez-vous auprès des plombiers, par exemple !

Quelles sont les performances d’une telle fabrication ?

Comme nous l’expliquent les gérants de l’ArchiPelle, ce chauffe-eau solaire simplifié leur permet d’obtenir 400 l d’eau chaude sur tous les mois d’été. Ils affirment que l’eau sort à 65 °C et qu’elle suffit à la douche et à la vaisselle d’une trentaine de personnes. Bien entendu, il ne fonctionne pas pendant les mois d’hiver. Il fonctionne donc sans énergie électrique et peut largement vous alimenter tout l’été au moins. Vous pouvez retrouver gratuitement l’intégralité du plan de construction de ce chauffe-eau solaire ici.

Quels sont les avantages de ce chauffe-eau solaire simplifié ?

Le principal avantage de ce système réside dans le fait qu’à l’intérieur, la température oscille de 40 à 80 °C, ce qui réduit considérablement les pertes de chaleur. De plus, ce système fonctionne de manière autonome, nécessitant uniquement une alimentation en eau froide, logique ! Notez que la pression minimale de l’eau arrivant dans le système doit être de 0,3 bar. Un autre avantage notable réside dans sa durabilité exceptionnelle, sans aucune tendance à l’usure ni aux pannes, et la possibilité d’auto-réparation en cas de besoin. De plus, il permet éventuellement l’usage d’une résistance électrique supplémentaire, bien que cela influe sur l’efficacité énergétique.

Et quels sont les inconvénients ?

L’inconvénient principal réside dans le fait que le ballon et le capteur sont intégrés en un seul élément. Ce qui signifie que pour l’installer en toiture, il faut garantir la solidité de la structure qui devra supporter environ 260 kg de poids. De plus, il y a une déperdition de chaleur pendant la nuit à travers la paroi transparente. Malgré ces pertes, le chauffe-eau parvient à produire de l’eau à 40 °C, même en mi-décembre, lorsque les températures atteignent -5 °C. Toutefois, l’ajout d’un volet isolant sur cette paroi durant la nuit pourrait considérablement améliorer ses performances. Ce sont des aspects à considérer pour une utilisation optimale. Plus d’informations : larchipelle.fr / altereco30.com.

La chaîne YouTube « Les énergie renouvelables de MacGyver » propose une autre alternative très intéressante à l’aide d’un serpentin en cuivre. (vidéo ci-dessous)